Sodexo : Oddo BHF à 'alléger', relève son objectif de cours

08/04/2019 | 11:11

Oddo BHF maintient sa recommandation 'alléger' sur Sodexo et relève son objectif de cours de 80 à 90 euros, avant la publication des résultats semestriels le 11 avril, en amont de laquelle il réduit sa séquence de BPA 2019-20 de 1,6% en moyenne pour le groupe.



'Malgré l'accélération de l'organique depuis le premier trimestre, il existe encore des incertitudes sur le niveau de reprise de certains segments (notamment santé et éducation en Amérique du Nord, soit 29% du CA total), notamment sur la rétention', juge l'analyste.



Il ajoute que le niveau de valorisation actuel suggère une prime importante par rapport à la moyenne historique malgré des perspectives de croissance inférieures sur 2019-20 (croissance annuelle moyenne de 2,8% par an attendue sur 2019-20 contre 8,3% sur 2008-18).



