Sodexo : Oddo BHF reste à alléger' après le point d'activité

08/07/2019 | 13:48

Oddo BHF maintient son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 93 euros sur Sodexo, dans le sillage du point d'activité à neuf mois du groupe de services de restauration, accompagné d'objectifs annuels confirmés.



Si le chiffre d'affaires s'est révélé supérieur aux attentes, l'analyste considère 'que le point haut a été atteint au troisième trimestre, la direction adoptant un ton plus prudent quant aux perspectives sur quatrième (avec une base de comparaison plus difficile)'.



Le bureau d'études souligne par ailleurs que 'le niveau de valorisation actuelle pointe une lourde prime par rapport à la moyenne historique, et ce malgré des perspectives de croissance plus basses en 2019-20'.



