Sodexo : Oddo BHF reste à 'alléger', remonte sa cible

08/11/2019 | 10:37

Oddo BHF maintient son opinion 'alléger' sur Sodexo, avec un objectif de cours relevé de 93 à 99 euros, notant que 'la valorisation suggère une légère prime sur l'historique, mais reflète une prime de plus de 30% sur ISS et de 5/10% sur Elior'.



Après la publication de résultats annuels du groupe de services, légèrement supérieurs aux attentes, le bureau d'études pointe une structure financière solide mais des prévisions 2020 mitigées, car solides sur la croissance, mais faibles en marge.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.