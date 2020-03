Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le monde, Sodexo a suspendu ses objectifs annuels. « Actuellement, selon les premières estimations au regard des nombreuses incertitudes, l’impact pourrait être d'environ 2 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires annuel », explique le groupe. Sur la base des observations des dernières semaines, en Chine, en Italie, en France et aux États-Unis, Sodexo indique que pour 100 millions d’euros de baisse de chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d’exploitation est d'environ -30% selon les pays et les segments.Toutefois, l'atterrissage du 1er semestre de l'exercice 2019-2020, qui sera publié le 9 avril prochain, devrait être conforme aux prévisions internes et aligné sur les objectifs annuels de l'exercice.