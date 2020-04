Covid-19 : Sodexo anticipe jusqu'à 2,8 milliards d'euros de baisse de revenus au S2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sodexo a annoncé jeudi tabler sur une baisse de revenus allant jusqu'à 2,8 milliards d'euros au deuxième semestre de son exercice 2019-2020, en raison des conséquences de la crise sanitaire sur son activité. Le groupe de restauration collective a par ailleurs enregistré une croissance soutenue sur les six premiers mois de cet exercice, qui s'achèvera en août.

Le groupe a indiqué qu'à date, il modélisait une réduction de son chiffre d'affaires comprise entre 2,4 milliards et 2,8 milliards d'euros au second semestre par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019. Sodexo a pris des mesures pour réduire les coûts sur ses sites ainsi que ses frais administratifs. Le groupe a aussi reporté des dépenses d'investissement non nécessaires et les opérations de fusions-acquistions jusqu'à nouvel ordre. L'impact sur le résultat d'exploitation de la société devrait représenter 25% de la baisse du chiffre d'affaires, selon les estimations de Sodexo, soit 600 millions à 700 millions d'euros.

Sodexo pâtit des mesures de confinement qui réduisent l'activité de ses services sur site. "Nous faisons face à la fermeture partielle ou totale d'un nombre significatif de sites dans les segments Education, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs, et au report d'un an des Jeux Olympiques", a souligné Denis Machuel, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Dans le segment Education, le groupe estime que les écoles pourraient réouvrir leurs portes progressivement au cours du dernier trimestre scolaire tandis que la plupart des universités resteraient fermées jusqu'à la prochaine rentrée. Dans le segment Entreprises et Administrations, le sous-segment Sports et Loisirs sera fortement pénalisé par la pandémie au second semestre, a prévenu le groupe. Dans la branche Services aux Entreprises, "la reprise des activités serait plus hétérogène en termes de calendrier et de scénarios", a expliqué Sodexo. Les segments Energie et Ressources et Services aux Gouvernements ne devraient être que légèrement affectés, selon la société. "Le segment Santé et Seniors est actuellement plus légèrement impacté par rapport aux autres", a par ailleurs indiqué Sodexo.

L'activité Avantages et Récompenses, qui regroupe l'émission de titres-restaurant, devrait connaître "une légère baisse d'activité", en raison notamment de la mise en place du chômage partiel, selon les anticipations du groupe.

La pandémie de coronavirus avait contraint Sodexo à suspendre ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, le 18 mars.

De leur côté, les résultats du premier semestre, arrêtés à fin février, ont fait état d'une croissance vigoureuse, Sodexo ayant été capable d'absorber sur cette période un impact léger lié au Covid-19, la propagation de la pandémie en Europe et en Amérique du Nord ayant alors été limitée.

De septembre à février, le bénéfice net du groupe s'est établi à 378 millions d'euros, contre 364 millions d'euros sur la même période de 2018-2019.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,7 milliards d'euros, traduisant une croissance de 5,9% sur un an en données publiées et de 3,2% en données organiques. Le résultat d'exploitation s'est établi à 685 millions d'euros en hausse de 5,9% en données publiées et de 4,3% hors effet de changes. La marge correspondante est stable sur un an, à 5,9%.

