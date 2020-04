La valeur du jour à Paris SODEXO : les résultats du premier semestre soutiennent le titre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo bondit de 9,30% à 69,32 euros et signe la pole position du CAC 40. Les investisseurs applaudissent des résultats du premier semestre de l'exercice 2019-2020 meilleurs qu'attendus. Le spécialiste des services de restauration a publié un résultat d'exploitation (Ebita) en croissance organique de 4,3% à 685 millions d'euros. La marge d'exploitation est stable à 5,9%. Le chiffre d'affaires progresse de 4,3% en organique à 11,692 milliards. Au titre du second semestre la société modélise cependant une réduction des revenus de 2,4 à 2,8 milliards d'euros au regard de l'exercice précédent.La société ajoute qu'elle estime que l'impact de la crise du Covid-19 actuel sur le résultat d'exploitation serait d'environ 25% de la baisse de chiffre d'affaires.Le résultat opérationnel est en hausse de 5,5% à 619 millions d'euros. Quant au résultat net (part du groupe), il est en croissance de 1,8% à 378 millions. Enfin le résultat net ajusté est en progression de 1% à 424 millions.Côté analystes Jefferies souligne que l'Ebita du premier semestre est supérieur de 3% au consensus grâce à une croissance organique plus importante que prévue. Le courtier ajoute que la marge Ebita est en ligne avec ses prévisions mais 10 points de base au dessus du consensus.La maison d'analystes met cependant en avant le faible niveau de cash flow libre du spécialiste des services de restauration. Elle note que celui-ci s'est détérioré pour atteindre -243 millions d'euros au premier semestre, principalement en raison d'une sortie de fonds de roulement de 647 millions d'euros. Il met en avant dans le communiqué de Sodexo que "la variation saisonnière a été exacerbée par la combinaison de la mise en œuvre du code de paiement rapide du Royaume-Uni, d'un seuil très favorable dans les avantages et les récompenses à la fin de l'année dernière et des sorties de fonds de la Coupe du monde de rugby".La maison d'études souligne que la croissance organique des revenus devrait atteindre un creux de -33 % au troisième trimestre et se redresser pour atteindre -15 % au quatrième trimestre. Le broker confirme sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 86 euros sur le titre.Pour sa part, Goldman Sachs réitère son opinion à Neutre et a pour objectif de cours 73 euros. La banque américaine note des résultats du premier semestre en ligne mais se focalise également sur la faible génération de trésorerie du spécialiste des service de restauration. Le broker souligne qu'étant donné que l'ampleur de l'épidémie actuelle reste incertaine, la pression sur la génération de trésorerie pourrait inquiéter les investisseurs.Sodexo précise qu'il reste confiant quant à la solidité de sa situation financière et de sa position sur le marché, ainsi que des perspectives positives à moyen terme et du potentiel de Sodexo. La société indique, par ailleurs, que son ratio d'endettement net à la fin de la période est de 1,3 contre 1,2 à la fin du 1er semestre de l'exercice précédent.