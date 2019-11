La valeur du jour à Paris - SODEXO prend la tête du CAC 40, les résultats annuels suscitent l'enthousiasme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 8,52% à 108,30 euros, Sodexo signe la plus forte progression du CAC 40 après la publication de résultats annuels solides. Le fournisseur des "services de qualité de vie" a un résultat net part du groupe de 665 millions d'euros sur la période, en hausse de 2,2%. Le résultat d’exploitation s’est établi à 1,2 milliard, soit une croissance de 6,4%. La marge d’exploitation est pour sa part stable à 5,5 % à taux de change courants et constants. Le chiffre d'affaires a lui atteint 21,954 milliards d'euros, en augmentation de 7,6%.Quant à la croissance interne, elle ressort à 3,6%, au-delà de la fourchette d'objectifs de +2 à +3 annoncés en novembre 2018 et de la révision à la hausse autour de 3% en juillet dernier.Des résultats annuels supérieurs aux attentes de Jefferies. Le bureau d'analyses souligne notamment, que la croissance organique du quatrième trimestre de 3,9%, se trouve nettement au-dessus du consensus de +1,6%. Il tablait de son côté sur +2,3%.Par ailleurs, Sodexo a annoncé une hausse du dividende, qui sera proposé à l'Assemblé Générale du 21 janvier 2020. Celui-ci s'élève à 2,90 euros, en progression de 5,5%%.Au sujet de ses perspectives 2019-2020, le groupe dit s'attendre à une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4%, incluant les grands événements sportifs et à une marge d'exploitation stable, hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en œuvre d'IFRS 16.L'objectif de croissance organique est supérieur au consensus de 2,9%, souligne Jefferies."A mesure que la croissance interne s'améliore, les investissements de croissance seront maitrisés afin que les gains d'efficacité et les bénéfices d'une rigueur renforcée se traduisent en amélioration de marge", précise toutefois le groupe.In fine, Jefferies reste à Conserver sur la valeur et réitère son objectif de cours de 94 euros