La valeur du jour à Paris - SODEXO : un trimestre en ligne pour débuter l'exercice, le titre grimpe

Sodexo gagne 1,86% à 93,20 euros et signe la plus forte hausse du CAC 40. Le spécialiste de la restauration collective a affiché, au titre du premier trimestre de son exercice décalé 2018/2019, un chiffre d’affaires en hausse de 6,8% à 5,7 milliards d’euros. La croissance interne atteint +2,6%, au dessus du consensus de +2%. Et ce, grâce aux acquisitions du groupe, et "une croissance stable en Europe, soutenue dans les économies en développement, et en amélioration progressive en Amérique du Nord"."La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre se situe dans le milieu de la fourchette de nos prévisions … Nous mettons en œuvre nos plans d'action avec vigueur. À mesure que nous générons des gains de productivité, nous réinvestissons dans les ventes, le marketing, le digital et l'innovation", a indiqué Denis Machuel, directeur général du groupe.Les gains générés par ces différents plans d'action en cours seront réinvestis dans des initiatives favorisant le développement et la croissance.Dans ce processus de réinvestissement, Sodexo a tenu a précisé que des différences de séquencement entre les gains de productivité et les investissements pèseront sur la marge d'exploitation du premier semestre.Le groupe familial, qui a maintenu ses objectifs pour l'exercice 2018/2019, rappelle que son agenda stratégique vise à atteindre un niveau de croissance qui le positionnera comme le leader du marché.Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +3%, et une marge d'exploitation comprise entre 5,5% et 5,7%. Par ailleurs pour l'exercice 2019/2020, le groupe table sur une croissance du chiffre d'affaires de plus de 3%, avant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6%.Une publication bien accueillie par Jefferies, qui précise toutefois que la reprise de Sodexo ne sera pas rapide. De ce fait, le bureau d'analyses reste à Conserver, assortie d'un objectif de cours à 94 euros.