SODEXO : 1er semestre meilleur que prévu, impact significatif attendu au second semestre

Sodexo a publié un résultat d'exploitation en croissance organique de 4,3% à 685 millions d'euros au premier semestre de son exercice fiscal 2019-2020. La marge d'exploitation est stable à 5,9%. Le chiffre d'affaires progresse de 4,3% en organique à 11,692 milliards. Le spécialiste des services de restauration estime que l'impact de la crise du Covid-19 actuel sur le résultat d'exploitation serait d'environ 25% de baisse de chiffre d'affaires. Au titre du second semestre la société modélise une réduction de 2,4 à 2,8 milliards au regard de l'exercice précédent.Le résultat opérationnel est en hausse de 5,5% à 619 millions d'euros. Quant au résultat net (part du groupe), il est en croissance de 1,8% à 378 millions. Enfin le résultat net ajusté est en progression de 1% à 424 millions.Le groupe précise qu'il reste confiant quant à la solidité de sa situation financière et de sa position sur le marché, ainsi que des perspectives positives à moyen terme et du potentiel de Sodexo. Elle indique, par ailleurs, que son ratio d'endettement net à la fin de la période est de 1,3x contre 1,2x à la fin du 1er semestre de l'exercice précédent." Le premier semestre a été meilleur qu'attendu, avec de nombreux signes positifs d'une amélioration de la dynamique dans la plupart des segments. Nous faisons face à la fermeture partielle ou totale d'un nombre significatif de sites dans les segments Education, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs, et au report d'un an des Jeux Olympiques. Nous avons immédiatement identifié tous les moyens possibles pour réduire nos coûts, diminuer nos dépenses d'investissements et veiller à préserver notre trésorerie afin de réduire l'impact de cette baisse de chiffre d'affaires. Nous mettons tout en œuvre pour protéger l'emploi en ayant recours aux différentes mesures proposées par les gouvernements. Il est évident néanmoins que cela aura un impact significatif sur nos résultats de l'année " a déclaré Denis Machuel, son directeur général.