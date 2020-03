SODEXO : Berenberg revoit à la baisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg abaisse son objectif de cours de 117 à 76 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat sur Sodexo. La maison d'analystes indique avoir réduit son estimation de chiffre d'affaires de 19% en 2020 et 18% en 2021. L'Ebit sous-jacent est de son côté réduit de 80% pour l'exercice et de 27% pour l'année prochaine. Le bénéfice par action du spécialiste des services de restauration et de facilities management est estimé négatif pour cette 2020 et de 4,11 euros en 2021.Le broker ajoute qu'il estime que la demande de restauration dans le service du secteur public et des entreprises rebondira plus vite que la demande des consommateurs. Il indique également penser que la position du bilan de Sodexo permettra à l'entreprise de résister à plusieurs mois de croissance morose et que l'environnement actuel lui offre une opportunité de prendre des parts de marché aux acteurs locaux moins résistants.