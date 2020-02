SODEXO : Deutsche Bank initie sa recommandation à conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank initie la couverture de Sodexo à conserver avec un objectif de cours de 100 euros. Le courtier note que le prestataire français a sous-performé ses deux principaux concurrents (Compass et Edenred) en terme de revenus et de rentabilité. Bien que le titre ait la valorisation la moins chère des trois entreprises la banque ne voit aucun catalyseur à court terme. DB préfère attendre avant d'adopter une position plus agressive.