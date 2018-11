SODEXO : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017-2018

INFORMATION REGLEMENTEE

Mise à disposition du

Document de Référence 2017-2018

Issy-les-Moulineaux, le 23 novembre 2018 - Le Document de référence 2017-2018 de Sodexo a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 novembre 2018. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Sodexo (www.sodexo.com > Finance > Information réglementée) ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Ce Document de référence inclut notamment le Rapport Financier Annuel, le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise, le descriptif du Programme de Rachat d'actions et le Rapport Intégré.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018) 20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé 460 000 collaborateurs 19e employeur mondial 72 pays 100 millions de consommateurs chaque jour 13,5 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 22 novembre 2018)

Contacts

Analystes et Investisseurs Virginia Jeanson

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com





