SODEXO : a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre

Sodexo a revu à la baisse sa prévision de ventes pour son quatrième trimestre fiscal dans le sillage de la publication d'un troisième trimestre très dégradé. Le groupe de restauration collective a été frappé de plein fouet par le confinement qui l'a privé d'importants marchés, comme les entreprises, les écoles et universités. Le groupe familial table désormais sur une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 27% contre - 15% auparavant. Par conséquent, la baisse du chiffre d'affaires au second semestre est attendue à -28%. Sur l'exercice, le repli ressortirait à 13,7%.Pour autant, Sodexo a souligne que sa performance du troisième trimestre, clos fin mai, est légèrement supérieure aux hypothèses présentées au mois d'avril.En effet, son chiffre d'affaires a atteint 3,91 milliards d'euros, en baisse de 31,2%. La croissance interne du chiffre d'affaires du groupe s'établit à - 29,9%, plus favorable que l'hypothèse initiale de - 33%.Alors que les services de restauration sont en retrait de 44%, les services de Facilities Management ne baissent que de 2%. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses diminue de 22,8%.La baisse du résultat d'exploitation résultant de la perte de chiffre d'affaires s'est réduite chaque mois et est désormais inférieure à l'hypothèse de 25% annoncée au mois d'avril.À ce stade, après d'importantes mesures prises sur site et la mise en œuvre stricte de plans de réduction des frais administratifs, Sodexo que l'impact sur le résultat d'exploitation du second semestre sera meilleur que l'hypothèse initiale et se situerait entre 20 et 23% de la baisse du chiffre d'affaires.Enfin, les liquidités générées par les opérations se sont stabilisées à un niveau légèrement positif depuis le mois d'avril et devraient se situer entre - 200 millions d'euros et + 200 millions d'euros pour le second semestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains (emprunts USPP) d'un montant d'environ 149 millions d'euros.