SODEXO : acquiert le britannique The Good Care Group

Sodexo a acquis The Good Care Group, acteur de premier plan sur le marché des soins avec hébergement du soignant au Royaume-Uni. Fondé en 2009, The Good Care Group fournit des services de soins avec hébergement du soignant au domicile des personnes ayant besoin d'une assistance au quotidien, ou de soins complexes. C'est l'une des rares entreprises de ce type à être notée " Remarquable " par la Care Quality Commission au Royaume-Uni.Cette acquisition permet à Sodexo, déjà présent sur le marché des soins à domicile au Royaume-Uni avec Prestige Nursing + Care, d'élargir son offre, tout en répondant aux besoins et aux préférences des consommateurs en proposant des services de soins de haute qualité avec hébergement du soignant, doté de l'expertise nécessaire pour fournir des soins sur mesure aux personnes atteintes de démence ou d'autres pathologies nécessitant des soins spécifiques.Une population grandissante de personnes âgées recherche des solutions de soins sur mesure, ce qui implique souvent de rester à domicile. Avec cette acquisition, Sodexo renforce sa position sur le marché des soins avec hébergement du soignant au Royaume-Uni pour atteindre la deuxième place sur ce marché au niveau national et se classer parmi les cinq premiers acteurs du marché des soins privés.Suite à cette acquisition, Jonathan Bruce, actuel directeur général de Prestige Nursing + Care, devient le directeur général de l'activité soins à domicile de Sodexo au Royaume-Uni, avec le support de Belinda Berkeley, actuelle directrice générale de The Good Care Group, au poste de directrice générale. Ensemble, ils dirigeront le développement stratégique de la branche soins à domicile de Sodexo au Royaume-Uni qui sera composé de Prestige Nursing + Care et de The Good Care Group.Dominique Kent, actuelle directrice des opérations de The Good Care Group, supervisera la stratégie de croissance de The Good Care Group en tant que directrice générale tout en restant vice-présidente de la UK Home Care Association.