SODEXO : croissance interne de 2,6% au premier trimestre

Sodexo a réalisé au premier trimestre de son exercice décalé 2018/2019 un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros, en hausse de 6,8 %.La croissance interne atteint + 2,6 %. Le spécialiste de la restauration collective a souligné que cette croissance était en ligne avec ses attentes, avec une croissance stable en Europe, soutenue dans les économies en développement, et en amélioration progressive en Amérique du Nord. Les gains générés par les différents plans d'action en cours seront réinvestis dans des initiatives favorisant le développement et la croissance.Dans ce processus de réinvestissement, des différences de séquencement entre les gains de productivité et les investissements pèseront sur la marge d'exploitation du premier semestre, a prévenu Sodexo.Cependant, le groupe a maintenu ses objectifs suivants pour l'exercice 2018-2019.Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre + 2 % et + 3 % et sur une marge d'exploitation comprise entre 5,5 % et 5,7 %, hors effet de change.Le groupe familial a rappelé que son agenda stratégique visait à atteindre un niveau de croissance qui le positionnera comme le leader du marché.Dans un premier temps, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de plus de 3 % pour l'exercice 2019-2020, avant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6 %.Comme expliqué lors du Capital Markets Day, l'amélioration de la marge viendra avec les niveaux adéquats de croissance.