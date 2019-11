SODEXO : en tête du SBF 120 après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 6,6% à 106,45 euros, Sodexo signe la plus forte progression du SBF 120 après la publication de résultats annuels solides et l'annonce d'une hausse du dividende. Le résultat net ajusté du fournisseur des "services de qualité de vie" s'élève à 765 millions d'euros, en hausse de 8,3%. Le résultat net publié s'élève à 665 millions d'euros, en hausse de 2,2%. La marge d’exploitation est stable à 5,5 % à taux de change courants et constants. Les gains de productivité ont permis d’absorber les investissements dans la croissance.Le chiffre d'affaires est croissance interne de 3,6%, au-delà de la fourchette des objectifs de +2 à +3 % annoncés en novembre 2018 et de sa révision à la hausse autour de 3 % en juillet 2019.A 5,5%, la marge d'exploitation est en ligne avec les indications données en juillet 2019 et se situe dans le bas de la fourchette des objectifs (5,5 % à 5,7 % hors effet de change).Pour l'exercice 2019-2020, le groupe s'attend à une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4 %, incluant les grands événements sportifs et à une marge d'exploitation stable, hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en œuvre d'IFRS 16.