SODEXO : prend la tête du CAC 40 après ses semestriels

Sodexo grimpe de 5,35% à 106,90 euros pour enregistrer la plus forte hausse du CAC 40 après la publication de ses résultats semestriels 2018-2019. Les investisseurs saluent notamment l’accélération de la croissance organique, priorité de la direction, signe que le plan stratégique Focus on Growth commence à porter ses fruits. Dans ce contexte, le groupe de restauration collective a confirmé l’ensemble de ses objectifs et a réaffirmé sa volonté de se positionner comme le leader du marché.Dans le détail, Sodexo a affiché un résultat net de 364 millions d'euros, en baisse de 2,3%. Le résultat net ajusté s'élève à 413 millions, en hausse de 4,1%. Le résultat d'exploitation progresse de 3,1%, générant une marge d'exploitation de 5,9%, soit un recul de 20 points de base à taux de change constants lié à la baisse des marges de l'activité Services sur Site. Les ventes sont ressorties à 11,045 milliards, en hausse de 7,3%.Quant à la croissance interne du chiffre d'affaires, elle est de +3,1%, légèrement au-dessus des attentes du groupe. Elle est marquée par des performances encourageantes au deuxième trimestre (+ 3,6%)."Les résultats d'aujourd'hui sont clairement positifs, avec une accélération de la croissance organique et des signes d'amélioration dans le secteur nord-américain des soins de santé", a commenté Bernstein, qui souligne que la marge reste toujours sous pression.Concernant le second semestre, Sodexo prévoit la poursuite de la croissance. Ainsi, le groupe maintient son objectif d'une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3 %."Les plans d'action mis en œuvre donnent clairement la priorité à la croissance et à la protection des marges, ce qui devrait assurer une marge d'exploitation comprise entre 5,5 % et 5,7 % pour l'exercice, hors effet de change", a commenté Sodexo.Pour l'exercice 2019-2020, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de plus de 3%. L'amélioration des marges viendra avec les niveaux de croissance adéquats, l'objectif étant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6%.