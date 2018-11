SODEXO : renforce sa présence au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo a pris une participation majoritaire dans Pronep, spécialiste des services d`aide à domicile au Brésil, pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Le groupe explique ainsi renforcer significativement sa présence internationale sur un marché brésilien en pleine croissance. La transaction devrait être finalisée fin novembre 2018.Fondée par le médecin Josier Marques Vilar, Pronep est un pionnier du secteur des solutions d`aide à domicile. Forte de plus de 30 années d`expérience sur le marché brésilien, la société possède des bureaux à Rio de Janeiro, São Paulo et Vitória, et propose des services spécialisés à plus de 1000 seniors.Le développement de Sodexo sur le marché brésilien des solutions d`aide à domicile vise à améliorer la qualité de vie de l`une des plus importantes et progressivement vieillissantes populations au monde." D`ici 2050, le Brésil occupera le quatrième rang mondial par sa population âgée, derrière la Chine, l`Inde et les Etats-Unis ", peut-on lire dans le communiqué.Cette alliance est une opportunité pour développer l`aide à domicile sur un marché mal desservi, conclut Sodexo.