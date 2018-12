Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo annonce l'acquisition d'Alliance in Partnership (AiP), spécialiste de la restauration dans le secteur de l'éducation au Royaume-Uni, comprenant les marques « The Contract Dining Company » et « Class Catering Services ». Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Créé en 1998, AiP s'est considérablement développé ces dernières années tant par croissance interne qu'externe. AiP continuera d'opérer de façon indépendante, et son directeur général Paul Rogers restera à la tête de l'entreprise et de ses 1 500 collaborateurs depuis le siège basé à Birmingham.