SODEXO : victime des résultats de COMPASS GROUP

Données financières (EUR) CA 2020 19 503 M EBIT 2020 533 M Résultat net 2020 203 M Dette 2020 1 875 M Rendement 2020 1,89% PER 2020 43,1x PER 2021 14,5x VE / CA2020 0,55x VE / CA2021 0,50x Capitalisation 8 936 M Graphique SODEXO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SODEXO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 73,58 € Dernier Cours de Cloture 61,36 € Ecart / Objectif Haut 56,5% Ecart / Objectif Moyen 19,9% Ecart / Objectif Bas -10,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Denis Machuel Chief Executive Officer Sophie Clamens Chairman Marc Rolland Chief Financial Officer Pierre Bellon Chairman-Emeritus Robert Baconnier Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SODEXO -41.92% 9 737 STARBUCKS CORPORATION -15.65% 89 044 COMPASS GROUP PLC -38.97% 22 364 DARDEN RESTAURANTS, INC. -30.79% 9 799 JOLLIBEE FOODS CORPORATION -1.87% 2 951 JUBILANT FOODWORKS LIMITED -6.80% 2 697