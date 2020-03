Sodexo : CONTRAT DE LIQUIDITE

INFORMATION REGLEMENTEE

Issy-les-Moulineaux, le 13 mars 2020

Contrat de liquidité

Résiliation du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux

Sodexo annonce avoir mis fin au contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires (code ISIN FR0000121220) conclu le 1er octobre 2016 (et amendé le 1er mars 2019) avec Kepler Cheuvreux.

Cette résiliation prend effet à compter de ce jour.

A la date de résiliation, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

227.000 actions.

7.088.974,82 euros.

Signature d’un nouveau contrat de liquidité conclu avec Exane

A compter du 16 mars 2020 et pour une durée initiale expirant le 31 décembre 2020, puis renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois, Sodexo a confié à Exane, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant sur l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et au contrat-type de l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 15 janvier 2019.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité :

227.000 actions.

7.088.974,82 euros.





