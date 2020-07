Sodexo : Chiffre d'affaires au 3e trimestre 2019-2020 impacté par la pandémie de COVID-19 0 07/07/2020 | 07:00 Envoyer par e-mail :

PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3

2019-2020 T3

2018-2019 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Entreprises & Administrations 2 061 2 935 - 28,5 % - 27,0 % + 0,1 % - 2,9 % - 29,8 % Santé & Seniors 1 157 1 352 - 12,9 % - 15,4 % + 1,1 % - 0,1 % - 14,4 % Education 542 1 174 - 53,9 % - 54,8 % 0,0 % + 0,9 % - 53,8 % Services sur Site 3 760 5 460 - 30,1 % - 30,1 % + 0,3 % - 1,4 % - 31,1 % Services Avantages

Services Avantages
& Récompenses 152 223 - 22,8 % - 22,8 % + 0,3 % - 9,2 % - 31,8 % Élimination - 1 - 1 TOTAL GROUPE 3 910 5 682 - 29,9 % - 29,9 % + 0,3 % - 1,7 % - 31,2 % Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré : « En raison du COVID-19, nous avons perdu près d'un tiers de notre chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année dernière. Néanmoins, notre implantation géographique étendue, notre position solide en Facilities Management et nos grands comptes intégrés en Services sur Site, combinés à notre activité Avantages & Récompenses ont contribué à notre résilience. Notre priorité a été de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos consommateurs et de nos clients. Au vu du nombre important de sites totalement ou partiellement fermés, nous avons immédiatement identifié tous les moyens pour protéger nos liquidités et réduire nos coûts. Pour accompagner le déconfinement progressif des activités, d'abord en Asie, puis en Europe, nous avons lancé un nouveau programme, « rise with Sodexo », pour faciliter la réouverture des sites de nos clients en toute sécurité et aussi rapidement que possible. Cette approche multi-services rassemble une large gamme de nos services avec des protocoles sécurisés, élaborés avec le soutien de notre Conseil médical consultatif, et bénéficie du label développé avec Bureau Veritas. Je suis extrêmement fier de la rapidité d'action et de l'innovation dont nos équipes ont fait preuve. Je suis convaincu que l'entreprise sortira plus forte de cette crise. » Faits marquants du 3e trimestre Le chiffre d'affaires du Groupe au 3 e trimestre de l'exercice 2019-2020 s'élève à 3 910 millions d'euros, en baisse de - 31,2 %. L'effet de change a eu un impact sur le chiffre d'affaires de - 1,7 % et la contribution des fusions/acquisitions est de + 0,3 %. La croissance interne du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à - 29,9 % , plus favorable que l'hypothèse initiale de - 33 % annoncée en avril. Alors que les services de restauration sont en retrait de - 44 %, les services de Facilities Management ne baissent que de - 2 %. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses diminue de - 22,8 %.
La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est de - 30,1 %, reflétant l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 qui s'est propagée dans le monde entier sur les activités du Groupe, entraînant la fermeture totale ou partielle de nombreux sites :





trimestre de l’exercice 2019-2020 s’élève à 3 910 millions d’euros, en baisse de - 31,2 %. L’effet de change a eu un impact sur le chiffre d’affaires de - 1,7 % et la contribution des fusions/acquisitions est de + 0,3 %. du Groupe s’établit à - , plus favorable que l’hypothèse initiale de - 33 % annoncée en avril. Alors que les services de restauration sont en retrait de - 44 %, les services de Facilities Management ne baissent que de - 2 %. La croissance interne du chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses diminue de - 22,8 %. La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site est de - 30,1 %, reflétant l’impact significatif de la pandémie de COVID-19 qui s’est propagée dans le monde entier sur les activités du Groupe, entraînant la fermeture totale ou partielle de nombreux sites :





Le segment Entreprises & Administrations est en baisse de - 28,5 % par rapport à l'hypothèse initiale de - 30 %. Alors que les Services aux Entreprises ont été impactés par les mesures de confinement et le travail à domicile des cols blancs, la production a été maintenue dans de nombreuses industries et dans de nombreux pays, notamment pour les secteurs essentiels. Les services de Facilities Management ont été plus résilients que les services de restauration. Malgré la fermeture des sites, les services essentiels de nettoyage, d'entretien et de sécurité se sont poursuivis, à un rythme toutefois moins soutenu. Les sites Sports & Loisirs ont été complètement fermés, tandis que les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements sont par nature moins impactés par le confinement





est en baisse de - 28,5 % par rapport à l’hypothèse initiale de - 30 %. Alors que les Services aux Entreprises ont été impactés par les mesures de confinement et le travail à domicile des cols blancs, la production a été maintenue dans de nombreuses industries et dans de nombreux pays, notamment pour les secteurs essentiels. Les services de Facilities Management ont été plus résilients que les services de restauration. Malgré la fermeture des sites, les services essentiels de nettoyage, d’entretien et de sécurité se sont poursuivis, à un rythme toutefois moins soutenu. Les sites Sports & Loisirs ont été complètement fermés, tandis que les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements sont par nature moins impactés par le confinement Le segment Santé & Seniors est en baisse de - 12,9 %. Ce recul est légèrement supérieur à l’hypothèse initiale de - 8 % en raison du manque d’activité retail et de la baisse des activités hospitalières hors COVID-19, qui n’ont été que partiellement compensés par les services supplémentaires liés à la pandémie.





Le segment Santé & Seniors est en baisse de - 12,9 %. Ce recul est légèrement supérieur à l'hypothèse initiale de - 8 % en raison du manque d'activité retail et de la baisse des activités hospitalières hors COVID-19, qui n'ont été que partiellement compensés par les services supplémentaires liés à la pandémie.





Le segment Éducation est en baisse de - 53,9 %, légèrement plus favorable que l'hypothèse initiale de - 60 %. La plupart des écoles et universités ayant fermé leurs portes à partir de mi-mars, les repas fournis par les autorités locales aux familles modestes ont constitué l'essentiel de l'activité.





La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses s'établit à - 22,8 % contre - 20 % modélisée. Pour les Avantages aux salariés, les ventes ont été impactées à la fois par la baisse du volume d'émission de - 12 % en raison de l'activité partielle dans la plupart des pays et l'interruption de la production papier, et surtout par le ralentissement des volumes de remboursement suite à la fermeture des restaurants. Par conséquent, le float est resté solide. La Diversification de services a été impactée par une forte baisse des titres-services, en particulier pendant le confinement, et par la baisse des voyages d'affaires sur la plateforme Rydoo.
La baisse du résultat d'exploitation résultant de la perte de chiffre d'affaires s'est réduite chaque mois et est désormais inférieure à l'hypothèse de 25% annoncée au mois d'avril.





Les liquidités générées par les opérations se sont stabilisées à un niveau légèrement positif depuis le mois d'avril et devraient se situer entre - 200 millions d'euros et + 200 millions d'euros pour le 2 e semestre, hors indemnité 1 de remboursement des placements privés américains (emprunts USPP) d'un montant d'environ 149 millions d'euros.





Avec près de 5 milliards d'euros de liquidités 2 fin mai, Sodexo a annoncé le remboursement de ses placements privés américains (emprunts USPP) pour un montant de 1,6 milliard d'euros d'ici la fin de l'exercice fiscal. Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement inclut une indemnité 3 d'environ 149 millions d'euros. Le coût moyen de la dette s'établira dorénavant à environ 1,2 %, par rapport à 2,3 % à la fin du 1 er semestre de l'exercice 2019-2020. À la suite de cette opération, Sodexo ne sera plus soumis à des covenants financiers et conservera une totale agilité pour naviguer en ces temps incertains.
Sodexo a lancé « rise with Sodexo », un programme mondial destiné à répondre aux défis sanitaires, opérationnels et de confiance auxquels les clients sont confrontés lorsqu'ils redémarrent leur entreprise après la pandémie de COVID-19.





fin mai, Sodexo a annoncé le remboursement de ses (emprunts USPP) pour un montant de 1,6 milliard d’euros d’ici la fin de l’exercice fiscal. Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement inclut une indemnité d’environ 149 millions d’euros. Le coût moyen de la dette s’établira dorénavant à environ 1,2 %, par rapport à 2,3 % à la fin du 1 semestre de l’exercice 2019-2020. À la suite de cette opération, Sodexo ne sera plus soumis à des covenants financiers et conservera une totale agilité pour naviguer en ces temps incertains. Sodexo a lancé « rise with Sodexo », un programme mondial destiné à répondre aux défis sanitaires, opérationnels et de confiance auxquels les clients sont confrontés lorsqu’ils redémarrent leur entreprise après la pandémie de COVID-19.

Fort des enseignements tirés de notre soutien aux entreprises implantées en Asie lors de la reprise de leurs activités, les équipes et les experts de Sodexo ont identifié les nouveaux besoins des clients et des employés dans tous les secteurs d'activité. Le programme « rise with Sodexo » repose sur la complémentarité de nos Services sur Site, de nos Services Avantages & Récompenses et de nos Services aux Particuliers et à Domicile, intégrant plus de 20 offres de services essentiels, adaptés spécifiquement aux besoins de nos clients et des consommateurs, tels que le nettoyage et la désinfection, le contrôle de la qualité de l'air, des offres de restauration diversifiées, des cartes repas pour les personnes travaillant à distance, des services de conciergerie digitale ou encore des services de réorganisation des espaces de travail.





», un programme mondial destiné à répondre aux défis sanitaires, opérationnels et de confiance auxquels les clients sont confrontés lorsqu’ils redémarrent leur entreprise après la pandémie de COVID-19. Fort des enseignements tirés de notre soutien aux entreprises implantées en Asie lors de la reprise de leurs activités, les équipes et les experts de Sodexo ont identifié les nouveaux besoins des clients et des employés dans tous les secteurs d’activité. Le programme « rise with Sodexo » repose sur la complémentarité de nos Services sur Site, de nos Services Avantages & Récompenses et de nos Services aux Particuliers et à Domicile, intégrant plus de 20 offres de services essentiels, adaptés spécifiquement aux besoins de nos clients et des consommateurs, tels que le nettoyage et la désinfection, le contrôle de la qualité de l’air, des offres de restauration diversifiées, des cartes repas pour les personnes travaillant à distance, des services de conciergerie digitale ou encore des services de réorganisation des espaces de travail. Sodexo a créé un Conseil médical consultatif , composé d’experts du monde entier en épidémiologie, médecine générale, nutrition, médecine du travail et santé comportementale, ainsi qu’en planification et gestion des pandémies, afin d’accompagner l’élaboration de nouveaux protocoles et normes, notamment pour ses services liés au COVID-19 déployés dans le monde entier. Ce Conseil proposera une orientation technique et une validation des protocoles sanitaires et de sécurité.





Sodexo a créé un Conseil médical consultatif , composé d'experts du monde entier en épidémiologie, médecine générale, nutrition, médecine du travail et santé comportementale, ainsi qu'en planification et gestion des pandémies, afin d'accompagner l'élaboration de nouveaux protocoles et normes, notamment pour ses services liés au COVID-19 déployés dans le monde entier. Ce Conseil proposera une orientation technique et une validation des protocoles sanitaires et de sécurité.
Sodexo et Bureau Veritas se sont associés pour la mise en œuvre d'un label certifiant les procédures et services proposés par Sodexo. Cette labellisation est un gage de qualité supplémentaire pour permettre aux organisations de réouvrir après le confinement. Ce label vient en appui du programme « rise with Sodexo » et des recommandations du Conseil médical consultatif.





Afin d'accompagner l'initiative « rise with Sodexo », Sodexo a réaffirmé cinq engagements clés en matière de développement durable , pour une reprise économique plus durable et plus écologique :





, pour une reprise économique plus durable et plus écologique : poursuivre le déploiement de notre programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch,





maintenir les efforts de réduction des articles à usage unique et des déchets plastiques,





donner accès à une alimentation durable et des repas « à faible émission de carbone »,





promouvoir un approvisionnement durable et responsable,





améliorer la formation environnementale de nos employés. Perspectives La pandémie de COVID-19 a commencé à produire des effets sur notre activité en Chine à partir de la deuxième quinzaine de janvier, avant de s’accentuer rapidement dans le monde entier en février, le virus se propageant d'une région à l'autre et générant de plus en plus de mesures gouvernementales de sécurité pour limiter sa propagation. La performance du 3e trimestre est légèrement supérieure aux hypothèses présentées au mois d’avril, qui prévoyaient une baisse de - 33 % du chiffre d’affaires et d’un impact sur le résultat d’exploitation de 25 % de la baisse de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, alors que l’Asie et l’Europe sont en phase de déconfinement progressif, la pandémie reste préoccupante en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Inde. Par conséquent, nos hypothèses pour le 4e trimestre ont été actualisées. Elles sont plus prudentes en matière d’impact sur le chiffre d’affaires, mais plus optimistes quant à l’impact sur le résultat d’exploitation du 2e semestre. Au 7 juillet 2020, nous prévoyons une baisse du chiffre d’affaires au 4e trimestre de l’ordre de - 27 % par rapport à notre hypothèse initiale de - 15 % au mois d’avril. Par conséquent, la baisse du chiffre d’affaires du 2e semestre devrait être de - 28% soit environ 3 milliards d’euros ou -13,7% sur l’exercice. CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES T3 RÉEL HYPOTHÈSES T4 HYPOTHÈSES S2 Entreprises & Administrations - 28,5 % - 31 % - 30 % dont Services aux Entreprises - 27 % - 25 % - 26 % dont Sports & Loisirs - 84 % - 90 % - 88 % Éducation - 53,9 % - 40 % - 50 % dont Écoles - 48 % - 30 % - 40 % dont Universités - 59 % - 50 % - 55 % Santé & Seniors - 12,9 % - 11 % - 12 % Services Avantages & Récompenses - 22,8 % - 17 % - 20 % GROUPE - 29,9 % - 27 % - 28 % À ce stade, après d’importantes mesures prises sur site et la mise en œuvre stricte de plans de réduction des frais administratifs, nous estimons que l’impact sur le résultat d’exploitation du 2e semestre sera meilleur que l’hypothèse initiale et se situerait entre 20 et 23 % de la baisse du chiffre d’affaires. Compte tenu des performances au cours des 3 derniers mois, les liquidités générées par les opérations devraient se situer entre - 200 millions d’euros et + 200 millions d’euros pour le 2e semestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains (emprunts USPP). Nous sommes confiants quant à notre capacité à tirer le meilleur profit des tendances qui se profilent dans un monde post-COVID-19. Notre positionnement unique avec un portefeuille diversifié de services et notre solidité financière seront des atouts majeurs pour bénéficier de l’accroissement de l’externalisation, de l’accélération de l’intégration des services et de la consolidation des parts de marché au profit des acteurs de premier plan. Conférence téléphonique Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2019‑2020. Pour se connecter, composer le +44 (0) 207 192 8338 (depuis le Royaume-Uni), le +33 (0)1 70 70 07 81 (depuis la France) ou le +1 646 741 3167 (depuis les États-Unis), suivi du code 568 82 24. Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Dernières actualités » et « Finance - Résultats financiers ». Calendrier financier Résultats annuels de l’exercice 2019-2020 29 octobre 2020 Capital Markets Day 2 novembre 2020 Chiffre d’affaires du 1e trimestre de l’exercice 2020-2021 8 janvier 2021 Assemblée Générale des actionnaires 12 janvier 2021 Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI. Chiffres clés (au 31 août 2019) 22,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé 470 000 collaborateurs 19e employeur privé mondial 67 pays 100 millions de consommateurs chaque jour 9,5 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 6 juillet 2020) Contacts Analystes et Investisseurs Médias Virginia JEANSON
Tél. : +33 1 57 75 80 56
virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu SCARAVETTI
Tél. : +33 6 28 62 21 91
mathieu.scaravetti@sodexo.com

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu SCARAVETTI

Tél. : +33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU 3e TRIMESTRE

DE L’EXERCICE 2019‑2020 (Du 1er mars 2020 au 31 mai 2020) Analyse du chiffre d’affaires Note : Les détails du chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020

sont disponibles dans la dernière section du présent rapport. Des précisions sur les devises figurent à la page 11 de ce document. Services sur Site CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 1 609 2 502 - 37,3 % Europe 1 426 2 096 - 32,2 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 724 862 - 4,0 % TOTAL SERVICES SUR SITE 3 760 5 460 - 30,1 % L’Amérique du Nord et l’Europe sont en baisse significative au 3e trimestre. La différence de performance est liée à l’exposition plus importante aux segments Éducation et Sports & Loisirs en Amérique du Nord. Le recul plus limité en Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, à - 4 %, est aidé par la forte reprise en Chine au cours du trimestre, la performance des activités de Facilites Management dans les mines et la résilience relative de l’Asie et de l’Amérique latine pendant le trimestre. Toutefois, la pandémie et ses conséquences économiques s’accélèrent actuellement en Inde et en Amérique latine, ce qui entraînera une détérioration de la performance au 4è trimestre. Brexit : Présent au Royaume-Uni depuis 1988, Sodexo y compte aujourd’hui environ 35 000 collaborateurs. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne devrait pas impacter les activités du Groupe de manière significative. Le Groupe est un acteur local, travaillant avec des fournisseurs et des employés locaux, et très souvent pour les autorités gouvernementales et les services publics. Des plans d’action ont été mis en place pour limiter les répercussions d’un éventuel « Hard Brexit » sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires. Entreprises & Administrations CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 473 833 - 44,5 % Europe 938 1 354 - 33,1 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 649 748 - 2,0 % TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 2 061 2 935 - 28,5 % Au 3e trimestre, le chiffre d’affaires du segment Entreprises & Administrations s’élève à 2,1 milliards d’euros, soit une croissance interne en baisse de - 28,5 %. L’impact du COVID‑19 a été important, malgré la résilience des segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements, qui ensemble sont en croissance de + 2,7 %, du poids des activités de Facilities Management en général, et en particulier au sein des Grands comptes intégrés. L’Amérique du Nord baisse de - 44,5 %. Les segments Services aux Gouvernements et Énergie & Ressources ont relativement bien résisté, aidés par les activités pour les bases militaires, et malgré les cours très bas du pétrole. Cependant, comme anticipé, le segment Sports & Loisirs est en fort recul, l’ensemble des sites ayant fermé à partir de mi-mars. Les Services aux Entreprises ont été impactés par la fermeture de nombreux bureaux, en raison des mesures de confinement mises en place par les clients et les États. Cependant, la répartition équilibrée entre cols bleus / cols blancs, le poids des contrats « Cost+ » et des services de Facilities Management ainsi que les Grands comptes ont permis d’atténuer la baisse. En Europe, les ventes baissent de - 33,1 %. Bien que tous les segments soient affectés par le confinement, la région a été relativement résiliente grâce au poids des services aux Gouvernements, stables au cours du trimestre, au recul limité du segment Énergie & Ressources, aux services de Facilities Management et aux Grands comptes. En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne du chiffre d’affaires est de - 2,0 %, reflétant une forte reprise en Chine depuis la fin du confinement, une part plus élevée des services de Facilities Management, une croissance solide dans les mines grâce à la vente de services additionnels pour la protection des consommateurs et une performance très solide en Amérique latine, compte tenu de confinements moins stricts. Santé & Seniors CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 725 835 - 15,3 % Europe 371 430 - 9,0 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 61 87 - 7,6 % TOTAL SANTÉ & SENIORS 1 157 1 352 - 12,9 % Le chiffre d’affaires du segment Santé & Seniors au 3e trimestre atteint 1,2 milliard d’euros, soit une croissance interne en baisse de - 12,9 %, en raison de l’impact du COVID-19 sur le retail et les soins non-urgents. Ceci n’a été que partiellement compensé par les services additionnels liés à la pandémie. En Amérique du Nord, la croissance interne diminue de - 15,3 %, impactée par la pandémie de COVID‑19, ainsi que par les pertes de plusieurs contrats au 4e trimestre de l’exercice 2018-2019 et d’une importante sortie de contrat au 1er trimestre de l’exercice 2019‑2020. Les ventes additionnelles des services de Facilities Management liés au COVID-19 ont permis de soutenir les activités Seniors. En Europe, la croissance interne est de - 9 % impactée par la baisse significative des ventes retail, en particulier en Europe du Sud, légèrement compensée par des volumes plus importants de nettoyage et désinfection et par de nouveaux contrats pour opérer des centres de test COVID-19 au Royaume-Uni. En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne du chiffre d’affaires est de - 7,6 %, liée à l’impact de la sortie de contrats et d’une réduction des volumes due au COVID-19 en Amérique latine alors que l’activité s’est montrée plus résiliente en Asie, et notamment en Inde. Éducation CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 411 835 - 52,2 % Europe 117 312 - 59,3 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 14 28 - 47,3 % TOTAL ÉDUCATION 542 1 174 - 53,9 % Le chiffre d’affaires du segment Éducation s’établit à 0,5 milliard d’euros, en baisse de - 53,9 %, fortement impacté par la fermeture des écoles et des universités dans la plupart des pays et dans toutes les régions. L’Amérique du Nord affiche une baisse de - 52,2 %. La plupart des écoles étaient fermées. En université, 40% étaient totalement fermées et les volumes significativement en baisse dans les autres. Sodexo a cependant livré jusqu’à 4 millions de repas par semaine aux enfants des familles modestes, dans le cadre de programmes alimentaires d’urgence financés par les autorités locales. En Europe, la croissance interne est de - 59,3 %, la majorité des écoles ayant fermé dans la région à partir de mi-mars. En France, les écoles ont commencé à ouvrir en mai, mais très progressivement, et généralement avec des services de restauration très limités. En Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique, la croissance interne est de - 47,3 %. En Chine, les écoles ont commencé à ouvrir à la mi-mai, mais très progressivement, les écoles internationales ayant une faible activité en raison de l’absence de nombreux enfants étrangers. Services Avantages & Récompenses Chiffre d’affaires CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 123 174 - 18,3 % Diversification de services 29 50 - 38,8 % TOTAL SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 152 223 - 22,8 % Le chiffre d’affaires des Avantages aux salariés est en baisse de - 18,3 %. Les volumes d’émissions (3 milliards d’euros), sont en baisse de - 12 %, du fait de l’activité partielle dans la plupart des pays et de l’interruption de la production papier dans certains pays. Le recul du volume d’émissions papier est de - 41 % sur le trimestre, alors que le volume d’émission digital ne baisse que de - 4 %, aidé par l’accélération du taux de conversion. Les volumes de remboursement et donc les commissions des affiliés ont été reportés en raison de la fermeture des restaurants, avec néanmoins un impact positif sur le float qui reste solide. La Diversification de services a été impacté par une forte baisse des titres-services en particulier pendant le confinement, et par la baisse des voyages d’affaires sur la plateforme Rydoo. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE Europe, Etats-Unis & Asie 91 127 - 27,0 % Amérique latine 61 97 - 17,4 % TOTAL SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES 152 223 - 22,8 % En Europe, aux États-Unis et en Asie, la croissance interne du chiffre d’affaires diminue de - 27,0 %, particulièrement impactée par la réduction de l’activité des voyages d’affaires du service Rydoo et des titres-services. La croissance interne du chiffre d’affaires en Amérique latine diminue de - 17,4 %. La pandémie de COVID‑19 est arrivée plus progressivement dans la région au cours du trimestre. Le marché brésilien, déjà impacté depuis plusieurs trimestres par la baisse des taux d’intérêt et un environnement plus compétitif, a fait face à une détérioration supplémentaire en raison de la pandémie. L’impact est plus important au Chili et au Pérou. Le Mexique reste en croissance. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) T3 2019-2020 T3 2018-2019 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 139 204 - 22,9 % Chiffre d’affaires financier 12 19 - 22,1 % TOTAL SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES 152 223 - 22,8 % Le chiffre d’affaires opérationnel baisse de - 22,9 %. Le chiffre d’affaires financier diminue de - 22,1 %, principalement en raison de la poursuite de la baisse importante des taux d’intérêt, notamment au Brésil où le taux est passé sous la barre des 3 % en mai 2020. Impact sur le résultat d’exploitation de la baisse du chiffre d’affaires Nos premières hypothèses, annoncées le 9 avril, prévoyaient que l’impact sur le résultat d'exploitation se situerait autour de 25 % de la baisse du chiffre d’affaires. Après avoir activé nos plans de maîtrise des coûts au mois de mars, l’impact sur le résultat d’exploitation de la baisse du chiffre d’affaires s’est amélioré à moins de 25% en avril et en mai. Graphique également disponible sur https://www.sodexo.com/fr/home/finance.html - Sodexo chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 - Slide N° 5 Liquidités et Bilan Les liquidités générées par les opérations sont très négatives en mars du fait de l’arrêt brutal du chiffre d’affaires et des encaissements en retail alors que les paiements fournisseurs se poursuivaient. À compter du mois d’avril, le Besoin en Fond de Roulement s’est progressivement réaligné sur la baisse du chiffre d’affaires permettant aux liquidités générées par les opérations de redevenir positives depuis avril. Graphique également disponible sur https://www.sodexo.com/fr/home/finance.html - Sodexo chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 - Slide N° 6



A la fin du trimestre, les liquidités s’établissent à environ 5 milliards d’euros. Ceci résulte de liquidités générées par les opérations négatives au mois de mars, pas encore compensées en avril et mai, et par différentes opérations durant le trimestre : Émission obligataire de 1 500 millions d’euros le 20 avril 2020 Remboursement de 725 millions d’euros de billets de trésorerie Augmentation des lignes de crédits non utilisées, pour un total de 2 milliards d’euros. La Société a démarré le processus de remboursement de ses placements privés américains (emprunts USPP) d’un montant de 1,6 milliard de dollars d’ici la fin de l’exercice fiscal. Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement inclut une indemnité d’environ 149 millions d’euros, qui se compare au solde de 198 millions d’euros de coûts financiers jusqu’à maturité, dont 52 millions d’euros auraient été dû durant l’exercice 2020-2021. Par conséquent, le coût moyen de la dette s’établira dorénavant à environ 1,2 %, par rapport à 2,3 % à la fin du 1e semestre de l’exercice 2019-2020. La maturité moyenne de la dette augmentera d’une année. A la suite de cette opération, Sodexo ne sera plus soumis à des covenants financiers. Effet de change Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé des marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent. 1€= TAUX MOYEN

9M 2019-2020 TAUX MOYEN

S1 2019-2020 T3 TAUX MOYEN

9M 2019-2020

- S1 2019-2020 DOLLAR US 1,102 1,105 + 0,2 % LIVRE STERLING 0,867 0,862 - 0,6 % REAL BRÉSILIEN 4,957 4,602 - 7,2 %

1€= TAUX MOYEN

9M 2019-2020 TAUX MOYEN

9M 2018-2019 TAUX MOYEN

9M 19-20

VS. 9M 18-19 TAUX DE CLÔTURE

9M 2019-2020

AU 31/05/2020 TAUX DE CLÔTURE

2018-2019

AU 31/08/19 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2020

VS. 31/08/19 DOLLAR US 1,102 1,138 + 3,3 % 1,114 1,104 - 0,9 % LIVRE STERLING 0,867 0,879 + 1,4 % 0,901 0,906 + 0,5 % REAL BRÉSILIEN 4,957 4,392 - 11,4 % 5,965 4,588 - 23,1 % L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important. De ce fait, pour le calcul de la croissance interne des Services Avantages & Récompenses, les montants en peso argentin pour les troisièmes trimestres des exercices 2019-2020 et 2018-2019 ont été convertis au taux de change de 1 EUR = 75,652 ARS contre 49,573 ARS pour les neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019. Retraitements inter-segments Depuis le début de l’exercice 2019-2020, dans certains pays d’Europe et d’Asie, les contrats ont été réaffectés des segments Santé & Seniors et Éducation au segment Entreprises & Administrations. Compte tenu du faible impact de ces changements, les chiffres pro-forma pour l’exercice 2018-2019 ne sont pas nécessaires. Les effets sont détaillés ci-dessous. La croissance interne pour l’exercice 2019-2020 et les variations de la marge d’exploitation seront ajustées pour tenir compte de ces changements. Les ajustements utilisés pour les retraitements de chaque trimestre de l’exercice 2018-2019 sont fournis ci-dessous. CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) EXERCICE

2018-2019 T1

2018-2019 T2

2018-2019 T3

2018-2019 T4

2018-2019 E&A SANTÉ EDU E&A SANTÉ EDU E&A SANTÉ EDU E&A SANTÉ EDU E&A SANTÉ EDU Amérique du Nord Europe + 221 - 143 - 78 + 59 - 36 - 23 + 56 - 36 - 20 + 58 - 35 - 23 + 48 - 37 - 11 Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique + 17 - 17 + 4 - 4 + 4 - 4 + 4 - 4 + 5 - 5 GROUPE + 238 - 160 - 78 + 63 - 40 - 23 + 60 - 40 - 20 + 62 - 39 - 23 + 52 - 41 - 11

Définitions des indicateurs alternatifs de performance Volume d’émission Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques et cartes de service, et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients. Croissance interne La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit : pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;





pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;





anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;





pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu. Pour les pays en situation d’hyperinflation, tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes. De ce fait, pour le calcul de la croissance interne des Services sur Site, les montants en peso argentin pour les neuf premiers mois des exercices 2019-2020 et 2018-2019 ont été convertis au taux de change de 1 EUR = 75,652 ARS contre 49,573 ARS pour les neuf premiers mois pour l’exercice 2018-2019. Croissance interne du 3e trimestre La croissance interne du 3e trimestre correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires du 3e trimestre (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée avec la différence entre les taux de change moyens à 6 et 9 mois et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités. Marge d’exploitation La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Détails du chiffre d’affaires des 9 premiers mois

de l’exercice 2019-2020 CHIFFRES D'AFFAIRES

PAR SEGMENT

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises & Administrations 8 246 8 580 - 5,9 % - 3,9 % + 0,4 % - 0,4 % - 3,9 % Santé & Seniors 3 695 3 903 - 5,7 % - 8,6 % + 2,0 % + 1,3 % - 5,3 % Éducation 3 070 3 594 - 15,7 % - 17,3 % + 0,6 % + 2,1 % - 14,6 % Services sur Site 15 012 16 077 - 8,0 % - 8,0 % + 0,9 % + 0,6 % -6,6 % Services Avantages

& Récompenses 595 653 - 5,1 % - 5,1 % + 0,2 % - 4,0 % - 8,9 % Élimination -4 -3 TOTAL GROUPE 15 603 16 727 - 7,9 % - 7,9 % + 0,8 % + 0,4 % - 6,7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 6 710 7 439 - 12,7 % Europe 5 814 6 162 - 7,9 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2 487 2 476 + 5,7 % TOTAL SERVICES SUR SITE 15 012 16 077 - 8,0 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 2 131 2 403 - 14,1 % Europe 3 922 4 011 - 7,6 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 2 193 2 166 + 6,3 % TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 8 246 8 580 - 5,9 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 2 280 2 406 - 8,3 % Europe 1 190 1 266 - 2,8 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 225 231 + 6,8 % TOTAL SANTÉ & SENIORS 3 695 3 903 - 5,7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE

RETRAITÉE Amérique du Nord 2 298 2 630 - 15,4 % Europe 702 885 - 17,1 % Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique 69 79 - 13,9 % TOTAL ÉDUCATION 3 070 3 594 - 15,7 %

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 361 370 - 2,9 % Amérique latine 234 283 - 8,0 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 595 653 - 5,1 %

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE Avantages aux employés 470 515 - 4,0 % Diversification de services 125 138 - 9,2 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 595 653 - 5,1 %

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d'euros) 9M

2019-2020 9M

2018-2019 CROISSANCE INTERNE Chiffre d'affaires opérationnel 551 598 - 4,2 % Chiffre d'affaires financier 43 55 - 15,0 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 595 653 - 5,1 % 1 Valeur actualisée nette des flux – valeur nominale

2 Liquidités au 31 mai 2020, incluant la trésorerie (fonds réservés inclus) et l’ensemble des lignes de crédit non tirées,

récemment augmenté à 2 milliards d’euros après la signature de nouveaux accords bilatéraux le 20 mai 2020.

1 Valeur actualisée nette des flux – valeur nominale
2 Liquidités au 31 mai 2020, incluant la trésorerie (fonds réservés inclus) et l'ensemble des lignes de crédit non tirées,
récemment augmenté à 2 milliards d'euros après la signature de nouveaux accords bilatéraux le 20 mai 2020.
3 Valeur actualisée nette des flux – valeur nominale.