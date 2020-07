Sodexo : Communiqués 9 Month Revenues

Sodexo : Chiffre d'affaires au 3etrimestre 2019-2020 impacté par la pandémie de COVID-19

Une croissance interne au 3etrimestre de - 29,9 %, meilleure que l'hypothèse annoncée début avril

Des hypothèses plus prudentes pour le chiffre d'affaires du 4etrimestre, compensées par un moindre impact sur le résultat d'exploitation du 2esemestre.

Issy-les-Moulineaux, le 7 juillet 2020- Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY)

Chiffre d'affaires du 3etrimestre de l'exercice 2019-2020

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SEGMENT (en millions d'euros) T3 2019-2020 T32018-2019 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Entreprises & Administrations 2 061 2 935 - 28,5 % - 27,0 % + 0,1 % - 2,9 % - 29,8% Santé & Seniors 1 157 1 352 - 12,9 % - 15,4 % + 1,1 % - 0,1 % - 14,4% Education 542 1 174 - 53,9 % - 54,8 % 0,0 % + 0,9 % - 53,8% Services sur Site 3 760 5 460 - 30,1 % - 30,1 % + 0,3 % - 1,4 % - 31,1% Services Avantages & Récompenses 152 223 - 22,8 % - 22,8 % + 0,3 % - 9,2 % - 31,8% Élimination -1 -1 TOTAL GROUPE 3 910 5 682 - 29,9 % - 29,9 % + 0,3 % - 1,7 % - 31,2%

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« En raison du COVID-19, nous avons perdu près d'un tiers de notre chiffre d'affaires au troisièmetrimestre par rapport à l'année dernière. Néanmoins, notre implantation géographique étendue, notreposition solide en Facilities Management et nos grands comptes intégrés en Services sur Site,combinés à notre activité Avantages & Récompenses ont contribué à notre résilience.

Notre priorité a été de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos consommateurset de nos clients. Au vu du nombre important de sites totalement ou partiellement fermés, nous avonsimmédiatement identifié tous les moyens pour protéger nos liquidités et réduire nos coûts.

Pour accompagner le déconfinement progressif des activités, d'abord en Asie, puis en Europe,nous avons lancé un nouveau programme, « rise with Sodexo », pour faciliter la réouverture des sitesde nos clients en toute sécurité et aussi rapidement que possible. Cette approche multi-servicesrassemble une large gamme de nos services avec des protocoles sécurisés, élaborés avec le soutiende notre Conseil médical consultatif, et bénéficie du label développé avec Bureau Veritas.

Je suis extrêmement fier de la rapidité d'action et de l'innovation dont nos équipes ont fait preuve.Je suis convaincu que l'entreprise sortira plus forte de cette crise. »

Faits marquants du 3etrimestre

Le chiffre d'affaires du Groupe au 3etrimestre de l'exercice 2019-2020 s'élève à 3 910 millions d'euros, en baisse de - 31,2 %. L'effet de change a eu un impact sur le chiffre d'affaires de - 1,7 % et la contribution des fusions/acquisitions est de + 0,3 %. Lacroissance interne du chiffre d'affairesdu Groupe s'établit à -29,9 %, plus favorable que l'hypothèse initiale de - 33 % annoncée en avril. Alors que les services de restauration sont en retrait de - 44 %, les services de Facilities Management ne baissent que de - 2 %. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses diminue de - 22,8 %.

La croissance interne du chiffre d'affaires desServices sur Siteest de - 30,1 %, reflétant l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 qui s'est propagée dans le monde entier sur les activités du Groupe, entraînant la fermeture totale ou partielle de nombreux sites : Le segmentEntreprises & Administrationsest en baisse de - 28,5 % par rapport à l'hypothèse initiale de - 30 %. Alors que les Services aux Entreprises ont été impactés par les mesures de confinement et le travail à domicile des cols blancs, la production a été maintenue dans de nombreuses industries et dans de nombreux pays, notamment pour les secteurs essentiels. Les services de Facilities Management ont été plus résilients que les services de restauration. Malgré la fermeture des sites, les services essentiels de nettoyage, d'entretien et de sécurité se sont poursuivis, à un rythme toutefois moins soutenu. Les sites Sports & Loisirs ont été complètement fermés, tandis que les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements sont par nature moins impactés par le confinement. Le segmentSanté & Seniorsest en baisse de - 12,9 %. Ce recul est légèrement supérieur à l'hypothèse initiale de - 8 % en raison du manque d'activité retail et de la baisse des activités hospitalières hors COVID-19, qui n'ont été que partiellement compensés par les services supplémentaires liés à la pandémie. Le segmentÉducationest en baisse de - 53,9 %, légèrement plus favorable que l'hypothèse initiale de - 60 %. La plupart des écoles et universités ayant fermé leurs portes à partir de mi-mars, les repas fournis par les autorités locales aux familles modestes ont constitué l'essentiel de l'activité.

La croissance interne du chiffre d'affaires desServices Avantages & Récompensess'établit à - 22,8 % contre - 20 % modélisée. Pour les Avantages aux salariés, les ventes ont été impactées à la fois par la baisse du volume d'émission de - 12 % en raison de l'activité partielle dans la plupart des pays et l'interruption de la production papier, et surtout par le ralentissement des volumes de remboursement suite à la fermeture des restaurants. Par conséquent, le float est resté solide. La Diversification de services a été impactée par une forte baisse des titres-services, en particulier pendant le confinement, et par la baisse des voyages d'affaires sur la plateforme Rydoo.

La baisse durésultat d'exploitationrésultant de la perte de chiffre d'affaires s'est réduite chaque mois et est désormais inférieure à l'hypothèse de 25% annoncée au mois d'avril.

Lesliquidités générées par les opérationsse sont stabilisées à un niveau légèrement positif depuis le mois d'avril et devraient se situer entre - 200 millions d'euros et + 200 millions d'euros pour le 2esemestre, hors indemnité1de remboursement des placements privés américains (emprunts USPP) d'un montant d'environ 149 millions d'euros.

Avec près de 5 milliards d'euros de liquidités2fin mai, Sodexo a annoncé le remboursement de sesplacements privés américains(emprunts USPP) pour un montant de 1,6 milliard d'euros d'ici la fin de l'exercice fiscal. Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement inclut une

1Valeur actualisée nette des flux - valeur nominale

2Liquidités au 31 mai 2020, incluant la trésorerie (fonds réservés inclus) et l'ensemble des lignes de crédit non tirées, récemment augmenté à 2 milliards d'euros après la signature de nouveaux accords bilatéraux le 20 mai 2020.

indemnité1d'environ 149 millions d'euros. Le coût moyen de la dette s'établira dorénavant à environ 1,2 %, par rapport à 2,3 % à la fin du 1ersemestre de l'exercice 2019-2020. À la suite de cette opération, Sodexo ne sera plus soumis à des covenants financiers et conservera une totale agilité pour naviguer en ces temps incertains.

Sodexo a lancé «rise with Sodexo», un programme mondial destiné à répondre aux défis sanitaires, opérationnels et de confiance auxquels les clients sont confrontés lorsqu'ils redémarrent leur entreprise après la pandémie de COVID-19. Fort des enseignements tirés de notre soutien aux entreprises implantées en Asie lors de la reprise de leurs activités, les équipes et les experts de Sodexo ont identifié les nouveaux besoins des clients et des employés dans tous les secteurs d'activité. Le programme « rise with Sodexo » repose sur la complémentarité de nos Services sur Site, de nos Services Avantages & Récompenses et de nos Services aux Particuliers et à Domicile, intégrant plus de 20 offres de services essentiels, adaptés spécifiquement aux besoins de nos clients et des consommateurs, tels que le nettoyage et la désinfection, le contrôle de la qualité de l'air, des offres de restauration diversifiées, des cartes repas pour les personnes travaillant à distance, des services de conciergerie digitale ou encore des services de réorganisation des espaces de travail.

Sodexo a créé unConseil médical consultatif,composé d'experts du monde entier en épidémiologie, médecine générale, nutrition, médecine du travail et santé comportementale, ainsi qu'en planification et gestion des pandémies, afin d'accompagner l'élaboration de nouveaux protocoles et normes, notamment pour ses services liés au COVID-19 déployés dans le monde entier. Ce Conseil proposera une orientation technique et une validation des protocoles sanitaires et de sécurité.

Sodexo et Bureau Veritas se sont associés pour la mise en œuvre d'un label certifiant les procédures et services proposés par Sodexo. Cette labellisation est un gage de qualité supplémentaire pour permettre aux organisations de réouvrir après le confinement. Ce label vient en appui du programme « rise with Sodexo » et des recommandations du Conseil médical consultatif.

Afin d'accompagner l'initiative « rise with Sodexo », Sodexo a réaffirmécinq engagements clés en matière de développement durable, pour une reprise économique plus durable et plus écologique : poursuivre le déploiement de notre programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, maintenir les efforts de réduction des articles à usage unique et des déchets plastiques, donner accès à une alimentation durable et des repas « à faible émission de carbone », promouvoir un approvisionnement durable et responsable, améliorer la formation environnementale de nos employés.



1Valeur actualisée nette des flux - valeur nominale.

Perspectives

La pandémie de COVID-19 a commencé à produire des effets sur notre activité en Chine à partir de la deuxième quinzaine de janvier, avant de s'accentuer rapidement dans le monde entier en février, le virus se propageant d'une région à l'autre et générant de plus en plus de mesures gouvernementales de sécurité pour limiter sa propagation. La performance du 3etrimestre est légèrement supérieure aux hypothèses présentées au mois d'avril, qui prévoyaient une baisse de - 33 % du chiffre d'affaires et d'un impact sur le résultat d'exploitation de 25 % de la baisse de chiffre d'affaires.

Aujourd'hui, alors que l'Asie et l'Europe sont en phase de déconfinement progressif, la pandémie reste préoccupante en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Inde. Par conséquent, nos hypothèses pour le 4etrimestre ont été actualisées. Elles sont plus prudentes en matière d'impact sur le chiffre d'affaires, mais plus optimistes quant à l'impact sur le résultat d'exploitation du 2esemestre.

Au 7 juillet 2020, nous prévoyons une baisse du chiffre d'affaires au 4etrimestre de l'ordre de - 27 % par rapport à notre hypothèse initiale de - 15 % au mois d'avril. Par conséquent, la baisse du chiffre d'affaires du 2esemestre devrait être de - 28% soit environ 3 milliards d'euros ou -13,7% sur l'exercice.

CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES T3 RÉEL HYPOTHÈSES T4 HYPOTHÈSES S2 Entreprises & Administrations - 28,5 % - 31 % - 30 % dont Services aux Entreprises - 27 % - 25 % - 26 % dont Sports & Loisirs - 84 % - 90 % - 88 % Éducation - 53,9 % - 40 % - 50 % dont Écoles - 48 % - 30 % - 40 % dont Universités - 59 % - 50 % - 55 % Santé & Seniors - 12,9 % - 11 % - 12 % Services Avantages & Récompenses - 22,8 % - 17 % - 20 % GROUPE - 29,9 % - 27 % - 28 %

À ce stade, après d'importantes mesures prises sur site et la mise en œuvre stricte de plans de réduction des frais administratifs, nous estimons que l'impact sur le résultat d'exploitation du 2esemestre sera meilleur que l'hypothèse initiale et se situerait entre 20 et 23 % de la baisse du chiffre d'affaires. Compte tenu des performances au cours des 3 derniers mois, les liquidités générées par les opérations devraient se situer entre - 200 millions d'euros et + 200 millions d'euros pour le 2esemestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains (emprunts USPP).

Nous sommes confiants quant à notre capacité à tirer le meilleur profit des tendances qui se profilent dans un monde post-COVID-19. Notre positionnement unique avec un portefeuille diversifié de services et notre solidité financière seront des atouts majeurs pour bénéficier de l'accroissement de l'externalisation, de l'accélération de l'intégration des services et de la consolidation des parts de marché au profit des acteurs de premier plan.

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés(au 31 août 2019)

22,0 milliardsd'euros de chiffre d'affaires consolidé

470 000collaborateurs

19eemployeur privé mondial

67pays

100 millionsde consommateurs chaque jour

9,5 milliardsd'euros de capitalisation boursière (au 6 juillet 2020)

