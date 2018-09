Sodexo : Crèche Attitude renforce significativement sa position avec l'acquisition de Crèches de France

Paris, le 04 Septembre 2018 - Crèche Attitude, filiale du groupe Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de vie, accélère son développement en France par l'acquisition de Crèches de France. Ce rachat s'inscrit dans le cadre d'une ambitieuse stratégie de développement, qui vise à renforcer son positionnement d'acteur incontournable du secteur des crèches privées.

Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans l'accueil des enfants de 0 à 12 ans, Crèche Attitude est un acteur majeur de la garde d'enfants au sein de l'activité Services aux Particuliers et à Domicile du groupe Sodexo. Sa mission : agir pour le bien-être au travail et la qualité de vie des parents, en garantissant le meilleur accueil aux enfants et à leur famille.

L'acquisition de Crèches de France, créée et développée par Philippe Austruy, permet de renforcer la couverture géographique de Crèche Attitude, en particulier sur Paris intra-muros et dans le sud de la France. "L'intégration des 97 crèches de Crèches De France complète notre réseau, qui passe de 160 à 257 crèches, tout en préservant notre niveau de qualité d'accueil des enfants et de leurs familles " explique Marc Jouannic, Directeur Général de Crèche Attitude.

« Crèche Attitude, comme Crèches de France, portent une attention particulière à l'épanouissement des jeunes enfants, à l'écoute, la bienveillance et la disponibilité auprès des familles, avec un niveau de sécurité sanitaire maximal. Cette acquisition nous permet de renforcer notre position en France, avec des équipes de grande qualité mais aussi et surtout d'apporter toujours plus de valeur à nos clients » indique Didier Sandoz, Directeur général, Services aux Particuliers et à Domicile, Sodexo.

Dès aujourd'hui, les équipes de Crèches de France rejoignent le groupe Sodexo pour écrire, ensemble, une nouvelle page de notre histoire sur le marché des crèches en France.

À propos de Sodexo

Fondé à Marseille en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services visant à améliorer la qualité de vie, facteur essentiel de performance pour les individus et les organisations. Avec des opérations dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une combinaison unique de services sur site, de services Avantages et Récompenses ainsi que des services à la personne et à domicile. Forte d'une palette de plus de 100 services, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs à apporter des solutions en vue de simplifier et d'optimiser la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. Le succès et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer en permanence le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde.

L'action Sodexo fait partie des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2017)

20,7 milliards d'euros de revenus consolidés



427 000 employés



19e employeur mondial



80 pays



100 millions de consommateurs servis chaque jour



12,5 milliards d'euros en capitalisation boursière (au 04 juillet 2018)

À propos du Groupe SIS

Le Groupe SIS, actionnaire ultime de Crèches de France, est un groupe familial fondé par Philippe Austruy, entrepreneur, défricheur des marchés de la prise en charge de la dépendance dans un premier temps, avec la création de grandes structures d'hospitalisation privée, puis en 2004 de la petite enfance en France sous la marque Crèches de France, et dans le reste de l'Europe avec des implantations fortes en Allemagne, Suisse, Belgique et au Luxembourg.

Le Groupe développe également ses activités dans l'immobilier, la restauration et les vignobles.

Contacts Sodexo

Média Investisseurs Laura Schalk

+33 1 57 75 85 69

laura.schalk@sodexo.com Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com

Contacts SIS

Image 7 Simon Zaks

+33 1 53 70 74 63

szaks@image7.fr Julia Friedlander-Most

+33 1 53 70 74 62

jfriedlander@image7.fr

