Sodexo : Croissance interne du chiffre d'affaires de Sodexo pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019 supérieure aux attentes

Objectifs 2018-2019 Croissance interne autour de 3 %, le haut de la fourchette Marge d’exploitation autour de 5,5 %, le bas de la fourchette

Issy-les-Moulineaux, 8 juillet 2019 - Sodexo (NYSE Euronext Paris : FR 0000121220 - OTC : SDXAY). Chiffre d’affaires des neuf premiers mois

de l’exercice 2018-2019 : CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE

INTERNE

RETRAITÉE CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET

DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Entreprises

& Administrations 8 580 8 094 + 3,2 %1 + 1,6 % + 4,5 % - 0,1 % + 6,0 % Santé & Seniors 3 903 3 554 + 2,7 %1 + 6,1 % + 0,8 % + 3,0 % + 9,8 % Éducation 3 594 3 260 + 3,9 %1 + 4,0 % + 2,2 % + 4,1 % + 10,2 % Services sur Site 16 077 14 908 + 3,2 % + 3,2 % + 3,1 % + 1,5 % + 7,8 % Services Avantages

& Récompenses 653 623 + 9,7 % + 9,7 % + 0,2 % - 5,1 % + 4,8 % Élimination -3 -3 TOTAL GROUPE 16 727 15 528 + 3,5 % + 3,5 % + 3,0 % + 1,3 % + 7,7 %

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré : « La croissance des Services sur Site continue de s’améliorer sur tous les segments et en Amérique du Nord au troisième trimestre. La croissance reste très solide en Europe et dans le reste du monde. Les deux segments Entreprises & Administrations et Santé & Seniors performent mieux qu’attendu. L’Éducation est en ligne avec nos attentes. Les Services Avantages & Récompenses continuent d’afficher une forte croissance et ce, même après quatre trimestres consécutifs d’accélération. Cette performance est satisfaisante. Néanmoins nous attendons une croissance plus modeste au dernier trimestre de l’exercice, liée aux enjeux de fidélisation ainsi qu’à une base de comparaison relativement élevée en Sports & Loisirs et en Amérique du Nord. Par conséquent, pour l’exercice 2018-2019, nous tablons sur une croissance interne du chiffre d’affaires autour de 3 %, le haut de la fourchette des objectifs, et une marge d’exploitation autour de 5,5 %, le bas de la fourchette des objectifs. » Faits marquants sur la période Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019, la croissance interne du chiffre d’affaires à + 3,5 % est supérieure aux attentes. Elle est portée par des performances encourageantes au troisième trimestre à + 4,2 % avec une amélioration observée sur l’ensemble des segments Services sur Site en Amérique du Nord. La croissance reste solide hors Amérique du Nord et dans les Services Avantages & Récompenses. Dans les Services sur Site , la croissance interne du chiffre d’affaires de + 3,2 % reflète une amélioration continue en Amérique du Nord à +1,8%, après un premier trimestre à + 0,2 %, un deuxième trimestre à + 2,4 % et un troisième trimestre à + 3 %. L’Europe enregistre une solide performance de + 3,4 %. Dans la région Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient, la croissance se poursuit et atteint + 6,8 %, malgré une base de comparaison toujours plus élevée. Sur le troisième trimestre, la croissance interne a été meilleure qu’anticipé pour les segments Entreprises & Administrations et Santé & Seniors, et en ligne avec les attentes pour le segment Éducation. La croissance interne du chiffre d’affaires de l’activité Services Avantages & Récompenses s’élève à + 9,7 % . La croissance interne s’améliore en Europe, Asie, Etats-Unis où elle atteint + 9,9 %, tandis qu’elle est en léger repli en Amérique latine, à + 9,6 %, après quatre trimestres d’amélioration de la dynamique de marché au Brésil.

Au cours du troisième trimestre, la perte de plusieurs contrats de taille moyenne et d'un contrat important et difficile (qui impactera le chiffre d’affaires à partir du 1er trimestre de l’exercice 2019-2020) entraine une baisse significative du taux de fidélisation pour le segment Santé. Ces pertes de contrats ont atténué les progrès enregistrés par le Groupe en termes de fidélisation à la fin du premier semestre de l’exercice. En revanche, dans l’ensemble, la dynamique du développement commercial et de la croissance du chiffre d’affaires sur sites existants reste forte. Évolution du management pour soutenir l’agenda stratégique Afin de soutenir la stratégie de croissance de Sodexo, Sylvia Metayer est nommée Chief Growth Officer à compter du 1 er septembre. Depuis son arrivée chez Sodexo en 2006, Sylvia a contribué à la croissance dans ses différentes fonctions. Elle a tissé de nouvelles relations client dans le segment Services aux Entreprises et a ainsi pu approfondir sa compréhension des besoins et aspirations des clients comme des consommateurs. Sylvia sera responsable de l’alignement des fonctions Stratégie, Marketing et Ventes autour d’un Go-to-Market homogène, centré sur le client et le consommateur, dans une dynamique boostée par le digital.

Sunil Nayak succède à Sylvia en tant que Directeur Général des Services aux Entreprises et intègre le Comité Exécutif du Groupe. Sunil a rejoint Sodexo en 2009 comme Directeur Général de RKHS, au moment de son acquisition par Sodexo, devenant alors Directeur Général de Sodexo Services sur Site Inde. Depuis 2015, en tant que Directeur Général des Services aux Entreprises pour l'Asie-Pacifique, Sunil a contribué à une croissance significative positionnant la région au 3 e rang du segment après la France et l'Amérique du Nord. Il apportera cette dynamique au segment Services aux Entreprises au plan mondial ainsi qu'au Comité exécutif.

Simon Seaton est nommé Directeur Général Energie & Ressources, en remplacement de Nicolas Japy qui prend sa retraite après 28 années d'une carrière marquante chez Sodexo. Simon a rejoint Sodexo en 2012 en qualité de Chief Operating Officer des activités Bases-Vie aux États-Unis et en Mer du Nord. En 2015, il a été nommé Directeur Général de l'activité Energie Onshore, avant de se voir confier également la responsabilité du Moyen-Orient en 2017. Simon apportera son expérience considérable et très spécifique de l'industrie pétrolière et des bases-vies, ainsi qu'un bilan remarquable en termes de santé et sécurité au travail.

Damien Verdier, précédemment en charge de la Stratégie, se consacrera exclusivement à la fonction de Chief Corporate Responsibility Officer. Il mettra son expérience et ses connaissances au service du renforcement de l'ancrage de nos politiques et actions en matière de Responsabilité d'entreprise dans l'intérêt de nos clients, consommateurs, collaborateurs, actionnaires et de l'ensemble de la Société. La Responsabilité d'entreprise est l'un des piliers du plan stratégique Focus on Growth de Sodexo et est au cœur même des services que nous proposons et de la manière dont nous les mettons en œuvre. Perspectives La croissance des neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019, à + 3,5 %, est supérieure aux attentes. Toutefois, le quatrième trimestre sera impacté par une base de comparaison relativement élevée ainsi que par la perte de certains contrats, particulièrement en Amérique du Nord et sur le segment Sports & Loisirs. Par conséquent, pour l'exercice 2018-2019, le Groupe table sur une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 3 %, le haut de la fourchette des objectifs. Les plans d'action mis en œuvre portent leurs fruits et les investissements pour relancer la croissance se poursuivent. En conséquence, la marge d'exploitation de l'exercice devrait se situer autour de 5,5 %, hors effet de change, le bas de la fourchette des objectifs. L'Agenda Stratégique vise à atteindre un niveau de croissance qui positionnera Sodexo comme le leader du marché. Dans un premier temps, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de plus de 3 % de manière durable. L'amélioration des marges viendra avec les niveaux de croissance adéquats, l'objectif étant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6 %. Conférence téléphonique Sodexo tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2018‑2019. Pour se connecter, composer le +44 (0) 207 192 8000 (depuis le Royaume-Uni), le +33 (0)1 76 70 07 94 (depuis la France) ou le +1 866 966 1396 (depuis les États-Unis), suivi du code 8364569. Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Finance - Résultats financiers ». Calendrier financier de l'exercice 2018-2019 Résultats annuels exercice 2018-2019 7 novembre 2019 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020 9 janvier 2020 Assemblée Générale 2019 22 janvier 2020 Résultats semestriels exercice 2019-2020 9 avril 2020 Chiffre d'affaires à neuf mois exercice 2019-2020 7 juillet 2020 Résultats annuels exercice 2019-2020 29 octobre 2020 À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI. Chiffres clés (au 31 août 2018)
20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé
460 000 collaborateurs
19e employeur mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
15,4 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)
Avertissement : Ce communiqué contient des informations pouvant être réputées informations prévisionnelles, telles que les déclarations autres que les déclarations de faits historique ou actuels. Ces informations prévisionnelles reflètent l'opinion de la Direction Générale à la date de leur rédaction et Sodexo n'assume aucune obligation quant à la mise à jour de ces données. Le lecteur ne devra pas accorder une confiance trop importante à ces informations.



20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé



460 000 collaborateurs



19e employeur mondial



72 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)

RAPPORT D’ACTIVITÉ

DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2018-2019 (du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019) Analyse du chiffre d’affaires CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE

INTERNE

RETRAITÉE CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET

DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Entreprises & Administrations 8 580 8 094 + 3,2 %1 + 1,6 % + 4,5 % - 0,1 % + 6,0 % Santé & Seniors 3 903 3 554 + 2,7 %1 + 6,1 % + 0,8 % + 3,0 % + 9,8 % Education 3 594 3 260 + 3,9 %1 + 4,0 % + 2,2 % + 4,1 % + 10,2 % Services sur Site 16 077 14 908 + 3,2 % + 3,2 % + 3,1 % + 1,5 % + 7,8 % Services Avantages

& Récompenses 653 623 + 9,7 % + 9,7 % + 0,2 % - 5,1 % + 4,8 % Elimination -3 -3 TOTAL GROUPE 16 727 15 528 + 3,5 % + 3,5 % + 3,0 % + 1,3 % + 7,7 % Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019 s’élève à 16,7 milliards d’euros, en hausse de + 7,7 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice précédent. L’effet de change est légèrement positif à + 1,3 %, notamment en raison de la fermeté du dollar qui compense la baisse du réal brésilien. La contribution des acquisitions nettes des cessions de filiales s’établit à + 3,0 %, impactée par Centerplate durant les quatre premiers mois et les acquisitions de moindre ampleur réalisées depuis le début de l’exercice. La croissance interne du chiffre d’affaires s’établit donc à + 3,5 %, avec une nouvelle amélioration au troisième trimestre (+ 4,2 %) faisant suite à celle du deuxième trimestre (+ 3,6 %). La croissance interne du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019 a atteint + 3,2 % pour l’activité Services sur Site et + 9,7 % pour l’activité Services Avantages & Récompenses. Brexit : En juin 2016, le Royaume-Uni a voté en faveur de sa sortie de l’Union européenne. Présent dans ce pays depuis 1988, Sodexo y compte aujourd’hui environ 35 000 collaborateurs. L’activité du Groupe ne devrait pas être fortement affectée par cette sortie car Sodexo est un acteur local qui travaille avec des fournisseurs et des collaborateurs locaux, et très souvent pour les autorités gouvernementales et les services publics. Des plans d’action ont été mis en place pour limiter les répercussions d’un éventuel « Hard / No Deal Brexit » sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires. Si les opportunités de nouvelles signatures s’avèrent certes moins nombreuses, la croissance des ventes sur sites existants reste néanmoins soutenue. Analyse de la croissance interne des Services sur Site Entreprises & Administrations CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 403 2 006 + 2,1 %1 Europe 4 011 3 967 + 2,3 %1 Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 2 166 2 122 + 5,8 %1 TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 8 580 8 094 + 3,2 %1 Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019 en Entreprises & Administrations atteint 8,6 milliards d’euros, soit une croissance interne de + 3,2 %. En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois enregistre une hausse de + 2,1 %, en accélération de trimestre en trimestre du fait de l’impact progressivement dilué d’un important projet non récurrent au premier trimestre de l’exercice précédent en Energie & Ressources. La forte croissance du segment Services aux Entreprises est portée par la croissance des ventes sur sites existants, la signature de nouveaux contrats et une fidélisation solide. L’activité des Services aux Gouvernements recule en raison du renouvellement récent du contrat avec les US Marine Corps des États-Unis (USMC) avec des ventes sur sites existants à des niveaux inférieurs. La tendance s’est toutefois redressée au troisième trimestre, du fait de la hausse générale des volumes sur le segment. L’impact de la consolidation de l’acquisition de Centerplate a pris fin en décembre. Centerplate est entré dans une phase de renouvellement de plusieurs contrats : la plupart ont été reconduits et souvent élargis à d’autres services ; certains, moins rentables, ont été abandonnés. En Europe, la croissance interne du chiffre d’affaires est stable à + 2,3 %. La croissance des Services aux Entreprises reste solide grâce, notamment, aux ventes de services additionnels dans la plupart des pays. Après un début d’année excellent, le segment Sports & Loisirs est impacté par la perte d’un contrat significatif en France, dont le chiffre d’affaires est concentré au troisième et quatrième trimestre. D’autre part, le segment Services aux Gouvernements devient plus favorable, la base de comparaison n’intégrant plus la sortie des contrats avec l’Armée britannique. Enfin, les performances du segment Energie & Ressources en mer du Nord se stabilisent. En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient, la croissance interne du chiffre d’affaires atteint + 5,8 %. Elle reflète le fort dynamisme des Services aux Entreprises grâce à la croissance des ventes sur sites existants et la progression des nouvelles signatures, particulièrement au Brésil. Le segment Energie & Ressources reste impacté par la fin de plusieurs grands projets de construction et par un faible niveau de signatures de nouveaux contrats. Santé & Seniors CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 406 2 227 + 2,2 %1 Europe 1 266 1 125 + 1,4 %1 Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 231 201 + 16,8 %1 TOTAL SANTÉ & SENIORS 3 903 3 554 + 2,7 %1 Le chiffre d’affaires du segment Santé & Seniors s’élève à 3,9 milliards d’euros, soit une hausse de + 2,7 % de la croissance interne, après un troisième trimestre solide à + 3,6 %. En Amérique du Nord, la croissance interne s’établit à + 2,2 %, en amélioration progressive de trimestre en trimestre grâce à une solide croissance des ventes sur sites existants soutenue par la répercussion de l’inflation sur les prix, et aux ventes de services additionnels. Cependant, le niveau de fidélisation a baissé sur les trois derniers mois avec la perte de plusieurs contrats de taille moyenne, dont les répercussions commenceront à se faire sentir à partir du prochain trimestre, et d’un contrat significatif qui va commencer à impacter l’activité à partir du premier trimestre de l’exercice 2019-2020. En Europe, la croissance interne de + 1,4 % est due à la répercussion de l’inflation sur les prix en France. Cependant, le développement commercial net négatif en Europe du Nord, ainsi que le manque d’opportunités commerciales au Royaume-Uni limitent la croissance. En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient, la croissance interne du chiffre d’affaires demeure forte sur la période et atteint + 16,8 %. Cette performance reflète les nombreux démarrages de nouveaux contrats signés au Brésil, en Chine et en Inde avec des clients souhaitant bénéficier de l’expertise mondiale du Groupe. Éducation CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 2 630 2 463 + 1,4 % Europe 885 729 + 12,4 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 79 68 + 9,2 % TOTAL ÉDUCATION 3 594 3 260 + 4,0 % Le chiffre d’affaires en Éducation s’établit à 3,6 milliards d’euros, soit une croissance interne de + 4,0 %. L’Amérique du Nord, est en croissance de + 1,4 %, soit près de + 3 %, hors impact de la norme IFRS 15. Le solde net des nouvelles signatures depuis l’exercice précédent reste neutre, la croissance des ventes sur sites existants est solide, soutenue par la répercussion de l’inflation sur les prix et un léger impact calendaire positif en Écoles. En Europe, la croissance interne atteint + 12,4 %. Cette performance est portée par des succès commerciaux solides remportés sur l’exercice précédent au Royaume-Uni, par le démarrage du contrat en Écoles pour le département des Yvelines en janvier dernier, et par un effet calendaire positif en particulier au troisième trimestre qui devrait toutefois s’inverser au quatrième trimestre. En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne reste soutenue, à + 9,2 %, malgré une base de comparaison toujours plus élevée. Elle est portée par l’ouverture de plusieurs nouveaux contrats en Écoles et en Universités en Chine et en Inde. Chiffre d’affaires des Services sur Site par région CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 7 439 6 696 + 1,8 % Europe 6 162 5 821 + 3,4 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 2 476 2 391 + 6,8 % TOTAL SERVICES SUR SITE 16 077 14 908 + 3,2 % En Amérique du Nord, la tendance s’améliore de trimestre en trimestre pour atteindre une croissance interne de + 3 % au troisième trimestre. L’Europe enregistre une croissance régulière à + 3,4 %, après un solide troisième trimestre à + 4,1 %. Les économies en développement restent dynamiques à + 6,8 %, malgré une base de comparaison toujours plus élevée. Hors Amérique du Nord, la croissance interne est solide à + 4,4 %. Analyse de la croissance interne

des Services Avantages & Récompenses Le chiffre d’affaires de l’activité Services Avantages & Récompenses s’élève à 653 millions d’euros, en hausse de + 4,8 %. L’effet de change de - 5,1 % reflète en particulier la faiblesse du réal brésilien qui s’est toutefois stabilisé au troisième trimestre. La croissance interne est forte, à + 9,7 %. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Avantages aux salariés 515 495 + 10,4 % Diversification de services* 138 128 + 7,2 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 653 623 + 9,7 % + 0,2 % - 5,1 % + 4,8 % *Y compris les activités Incentive & Recognition, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques Le chiffre d’affaires des Avantages aux salariés est en hausse de + 10,4 %, pour une croissance du volume d’émission total (10,1 milliards d’euros) de + 8,0 %, en raison de l’amélioration de la croissance en Europe et en Asie et d’une croissance solide au Brésil, malgré une base de comparaison plus difficile à partir du troisième trimestre. La croissance de la Diversification de services est de + 7,2 %, avec une croissance à deux chiffres en Mobilité & Frais professionnels et un développement rapide des services Santé & Bien-être aux Entreprises. La dynamique en Incentive & Recognition reste faible. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Chiffre d’affaires opérationnel 598 569 + 9,6 % Chiffre d’affaires financier 55 54 + 11,3 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 653 623 + 9,7 % + 0,2 % - 5,1 % + 4,8 %

Le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de + 9,6 %. Le chiffre d’affaires financier progresse de + 11,3 %, en raison d’un volume d’émission exceptionnellement élevé en Roumanie au quatrième trimestre du précédent exercice, d’une croissance encore forte des volumes cette année, et d’une croissance particulièrement soutenue en Turquie ce trimestre, où les taux d’intérêt sont élevés. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) 9 mois

2018-2019 9 mois

2017-2018 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Europe, Asie et États-Unis 370 342 + 9,9 % Amérique latine 283 281 + 9,6 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 653 623 + 9,7 % + 0,2 % - 5,1 % + 4,8 % Pour la zone Europe, Asie et États-Unis, la croissance interne du chiffre d’affaires demeure forte à + 9,9 %, avec une progression particulièrement soutenue au troisième trimestre. Cette tendance s’explique par une performance solide en Europe Occidentale, une croissance à deux chiffres en Europe de l’Est et du Sud, en Turquie et en Inde. La dynamique en Incentive & Recognition est faible. Rydoo, nouvelle solution intégrée de Mobilité et Frais professionnels, poursuit son essor, de même que les offres Santé et Bien-être. La croissance interne en Amérique latine reflète une solide croissance tant dans l’activité traditionnelle des cartes repas et alimentation que dans les cartes carburant au Brésil depuis le troisième trimestre de l’exercice 2017-2018. La croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à + 9,6 %. La croissance ralentit toutefois au troisième trimestre, après quatre trimestres de forte hausse. La dynamique reste bonne au Mexique et la croissance est forte au Chili. Situation financière À part les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 31 mai 2019 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans les comptes du premier semestre de l’exercice 2018-2019 publiés le 12 avril 2019. En juin, Sodexo a émis un emprunt obligataire d’un montant de 250 millions de livres sterling à 9 ans (juin 2028), avec un coupon de 1,75 % et un rendement à terme de 1,822 %. Cette opération fait partie intégrante de la gestion active de la dette du Groupe, en partie pour refinancer les acquisitions britanniques de cette année et en partie pour assurer une meilleure couverture naturelle des actifs du Groupe en livres sterling. Principaux risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document de Référence 2017-2018 déposé auprès de l’AMF le 22 novembre 2018 n’ont pas connu d’évolution significative. Taux de change et effets de conversion Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé des marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent. 1€ = TAUX MOYEN

9 mois 2018-2019 TAUX MOYEN

9 MOIS 2017-2018 TAUX MOYEN

9 MOIS 2018-2019

VS. 9 MOIS 2017‑2018 TAUX DE RÉFÉRENCE

EXERCICE

2017‑2018 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/05/2019 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2019

VS. 31/08/2018 DOLLAR US 1,138 1,201 + 5,5 % 1,193 1,115 + 4,5 % LIVRE STERLING 0,879 0,882 + 0,4 % 0,884 0,887 + 1,2 % RÉAL BRÉSILIEN 4,392 3,954 - 10,0 % 4,075 4,446 + 9,3 % Note : Le taux de change de référence 2017-2018 est le taux de change moyen de l’exercice 2017-2018. Indications pour la modélisation de l’exercice 2018-2019 Les Autres produits et charges opérationnels sont attendus aux alentours de 140 millions d’euros, incluant : Des coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation entre 40 et 45 millions d’euros ; Des amortissements récurrents des relations clientèles d’environ 40 millions d’euros ; Des dépréciations d’actifs autour de 40 millions d’euros sans impact sur la trésorerie.

sont attendus aux alentours de 140 millions d’euros, incluant : Le Résultat financier du second semestre devrait être du même ordre que le premier, et atteindrait environ 108 millions d’euros pour l’exercice fiscal.

du second semestre devrait être du même ordre que le premier, et atteindrait environ 108 millions d’euros pour l’exercice fiscal. Le taux d’impôts devrait se situer entre 28 % et 30 %. Retraitements inter-segments Depuis le début de l’exercice 2018-2019, certains contrats ont été réaffectés entre segments. Le changement le plus important concerne quelques pays européens où, à l’issue de plusieurs années de restructurations, l’activité est dorénavant segmentée. Ainsi, les activités opérées en Hôpitaux et en Seniors ont été transférées du segment Entreprises & Administrations (où toutes les activités non segmentées sont reportées) au segment Santé & Seniors. Compte tenu du faible impact de ces changements, les chiffres pro-forma pour l’exercice 2017-2018 ne sont pas nécessaires. La croissance interne pour l’exercice 2018-2019 et les variations de la marge d’exploitation ont été ajustées pour tenir compte de ces changements. Les ajustements utilisés pour les retraitements de chaque trimestre de l’exercice 2017-2018 sont fournis ci-dessous. Chiffre d’affaires(Ien millions d’euros) 2017-2018 T1 201-2018 T2 2017-2018 T3 2017-2018 T4 2017-2018 E&A S&S EDU B&A HC EDU B&A HC EDU B&A HC EDU B&A HC EDU Amérique du Nord -12 +9 +3 -3 +2 +1 -3 +2 +1 -3 +2 +1 -3 +2 +1 Europe -158 +158 -41 +41 -39 +39 -41 +41 -37 +37 Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen Orient +10 -10 +3 -3 +2 -2 +2 -2 +3 -3 Définitions d’indicateurs alternatifs de performance Volume d’émission Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par le Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients (activité Services Avantages & Récompenses). Croissance interne La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit : pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu ;

