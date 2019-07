Sodexo : Croissance interne du chiffre d'affaires de Sodexo pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019 supérieure aux attentes

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019, clos le 31 mai 2019.

• Croissance interne de + 3,5 %

• Objectifs 2018-2019 :

Croissance interne autour de 3 %, le haut de la fourchette

Marge d'exploitation autour de 5,5 %, le bas de la fourchette

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019 :

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« La croissance des Services sur Site continue de s'améliorer sur tous les segments et en Amérique du Nord au troisième trimestre. La croissance reste très solide en Europe et dans le reste du monde. Les deux segments Entreprises & Administrations et Santé & Seniors performent mieux qu'attendu. L'Éducation est en ligne avec nos attentes. Les Services Avantages & Récompenses continuent d'afficher une forte croissance et ce, même après quatre trimestres consécutifs d'accélération.

Cette performance est satisfaisante. Néanmoins nous attendons une croissance plus modeste au dernier trimestre de l'exercice, liée aux enjeux de fidélisation ainsi qu'à une base de comparaison relativement élevée en Sports & Loisirs et en Amérique du Nord.

Par conséquent, pour l'exercice 2018-2019, nous tablons sur une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 3 %, le haut de la fourchette des objectifs, et une marge d'exploitation autour de 5,5 %, le bas de la fourchette des objectifs. »

Faits marquants sur la période

• Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019, la croissance interne du chiffre d'affaires à + 3,5 % est supérieure aux attentes. Elle est portée par des performances encourageantes au troisième trimestre à + 4,2 % avec une amélioration observée sur l'ensemble des segments Services sur Site en Amérique du Nord. La croissance reste solide hors Amérique du Nord et dans les Services Avantages & Récompenses.

Dans les Services sur Site, la croissance interne du chiffre d'affaires de + 3,2 % reflète une amélioration continue en Amérique du Nord à +1,8%, après un premier trimestre à + 0,2 %, un deuxième trimestre à + 2,4 % et un troisième trimestre à + 3 %. L'Europe enregistre une solide performance de + 3,4 %. Dans la région Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient, la croissance se poursuit et atteint + 6,8 %, malgré une base de comparaison toujours plus élevée. Sur le troisième trimestre, la croissance interne a été meilleure qu'anticipé pour les segments Entreprises & Administrations et Santé & Seniors, et en ligne avec les attentes pour le segment Éducation.

La croissance interne du chiffre d'affaires de l'activité Services Avantages & Récompenses s'élève à + 9,7 %. La croissance interne s'améliore en Europe, Asie, Etats-Unis où elle atteint + 9,9 %, tandis qu'elle est en léger repli en Amérique latine, à + 9,6 %, après quatre trimestres d'amélioration de la dynamique de marché au Brésil.

• Au cours du troisième trimestre, la perte de plusieurs contrats de taille moyenne et d'un contrat important et difficile (qui impactera le chiffre d'affaires à partir du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020) entraine une baisse significative du taux de fidélisation pour le segment Santé. Ces pertes de contrats ont atténué les progrès enregistrés par le Groupe en termes de fidélisation à la fin du premier semestre de l'exercice. En revanche, dans l'ensemble, la dynamique du développement commercial et de la croissance du chiffre d'affaires sur sites existants reste forte.

Évolution du management pour soutenir l'agenda stratégique

Afin de soutenir la stratégie de croissance de Sodexo, Sylvia Metayer est nommée Chief Growth Officer à compter du 1er septembre. Depuis son arrivée chez Sodexo en 2006, Sylvia a contribué à la croissance dans ses différentes fonctions. Elle a tissé de nouvelles relations client dans le segment Services aux Entreprises et a ainsi pu approfondir sa compréhension des besoins et aspirations des clients comme des consommateurs. Sylvia sera responsable de l'alignement des fonctions Stratégie, Marketing et Ventes autour d'un Go-to-Market homogène, centré sur le client et le consommateur, dans une dynamique boostée par le digital.

Sunil Nayak succède à Sylvia en tant que Directeur Général des Services aux Entreprises et intègre le Comité Exécutif du Groupe. Sunil a rejoint Sodexo en 2009 comme Directeur Général de RKHS, au moment de son acquisition par Sodexo, devenant alors Directeur Général de Sodexo Services sur Site Inde. Depuis 2015, en tant que Directeur Général des Services aux Entreprises pour l'Asie-Pacifique, Sunil a contribué à une croissance significative positionnant la région au 3e rang du segment après la France et l'Amérique du Nord. Il apportera cette dynamique au segment Services aux Entreprises au plan mondial ainsi qu'au Comité exécutif.

Simon Seaton est nommé Directeur Général Energie & Ressources, en remplacement de Nicolas Japy qui prend sa retraite après 28 années d'une carrière marquante chez Sodexo. Simon a rejoint Sodexo en 2012 en qualité de Chief Operating Officer des activités Bases-Vie aux États-Unis et en Mer du Nord. En 2015, il a été nommé Directeur Général de l'activité Energie Onshore, avant de se voir confier également la responsabilité du Moyen-Orient en 2017. Simon apportera son expérience considérable et très spécifique de l'industrie pétrolière et des bases-vies, ainsi qu'un bilan remarquable en termes de santé et sécurité au travail.

Damien Verdier, précédemment en charge de la Stratégie, se consacrera exclusivement à la fonction de Chief Corporate Responsibility Officer. Il mettra son expérience et ses connaissances au service du renforcement de l'ancrage de nos politiques et actions en matière de Responsabilité d'entreprise dans l'intérêt de nos clients, consommateurs, collaborateurs, actionnaires et de l'ensemble de la Société. La Responsabilité d'entreprise est l'un des piliers du plan stratégique Focus on Growth de Sodexo et est au cœur même des services que nous proposons et de la manière dont nous les mettons en œuvre.

Perspectives

La croissance des neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019, à + 3,5 %, est supérieure aux attentes. Toutefois, le quatrième trimestre sera impacté par une base de comparaison relativement élevée ainsi que par la perte de certains contrats, particulièrement en Amérique du Nord et sur le segment Sports & Loisirs. Par conséquent, pour l'exercice 2018-2019, le Groupe table sur une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 3 %, le haut de la fourchette des objectifs.

Les plans d'action mis en œuvre portent leurs fruits et les investissements pour relancer la croissance se poursuivent. En conséquence, la marge d'exploitation de l'exercice devrait se situer autour de 5,5 %, hors effet de change, le bas de la fourchette des objectifs.

L'Agenda Stratégique vise à atteindre un niveau de croissance qui positionnera Sodexo comme le leader du marché. Dans un premier temps, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de plus de 3 % de manière durable. L'amélioration des marges viendra avec les niveaux de croissance adéquats, l'objectif étant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6 %.

