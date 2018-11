Sodexo : La valeur du jour à Paris - SODEXO rassure les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo grimpe en Bourse de 7,49% à 94,42 euros et signe la plus forte hausse du CAC 40 à l'approche de la mi-séance. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels dans le sillage de résultats 2017/2018 en ligne avec les objectifs révisés du groupe. Les investisseurs semblent rassurés. Sodexo vise une croissance organique comprise entre 2% et 3% en 2018/2019, ainsi qu’une marge ajustée entre 5,5 et 5,7%."Sodexo a connu un exercice difficile, mais nous avons identifié ce qui ne fonctionne pas et ce que nous devons faire pour y remédier. Les segments Santé et Education en Amérique du Nord continuent à peser sur notre performance. Il faudra un peu de temps pour redresser la situation", a souligné Denis Machuel, directeur général de Sodexo.Sodexo avait, en mars dernier, revu à la baisse ses perspectives à l'issue d'un deuxième trimestre morose enregistré aux Etats-Unis, précisément sur le segment Santé et éducation.Le numéro deux mondial de la restauration a affiché un résultat net part du groupe de 651 millions d'euros pour l'exercice 2018/2019, en recul de 9,9% en données publiées et de 4% hors effet de change par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'élève à 1,128 milliard, en repli de 15,8% en données publiées et de 8,6% hors effet de change.Quant au chiffre d'affaires, il est de 20,407 milliards en baisse de 1,4% en données publiées, mais en croissance de 4% hors effet de change. L'activité du quatrième trimestre redonne a été marquée par une accélération." Le nouveau Comité Exécutif déploie des plans d'action drastiques dans toute l'organisation afin de corriger nos problèmes d'exécution. Nous concentrons nos efforts sur les ventes et la fidélisation, la discipline et la responsabilisation ", a ajouté Denis Machuel.