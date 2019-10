Sodexo : Partenaire de l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2019, Sodexo donne vie à l'hospitalité !

Paris, le 2 octobre 2019 – Pour la cinquième édition consécutive, Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, est partenaire de World Rugby avec sa filiale dédiée Sports Travel & Hospitality (STH) dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde, qui se déroule actuellement au Japon. L’entreprise a su répondre à nombre de défis : la conception, le développement et la commercialisation de tous les services d’hospitalité (vols internationaux, transport intérieur, restauration, hébergement et activités connexes) pour les amateurs de sport du monde entier. Avec ce nouveau contrat, Sodexo poursuit son ambition de créer des expériences inoubliables pour les fans de sport.

Sodexo, expert des services d’hospitalité pour les plus grands événements sportifs

Sodexo a renouvelé son partenariat avec l’organisation de la Coupe du Monde de rugby qui, cette année, s’étend à la conception et commercialisation de l’ensemble des services d’accueil et d’hospitalité dans les douze stades dans lesquels se déroulent les rencontres. L’entreprise s’est associée à un acteur local reconnu, JTB (agence de voyage très reconnue au Japon) pour proposer des services qui s’inspirent des coutumes locales et les respectent pleinement.

Cet événement sportif a représenté un véritable défi technique et culturel puisque l’offre d’hospitalité pour les rencontres sportives est un concept peu connu au Japon et que cette édition est la première jamais organisée en Asie. Sports Travel & Hospitality fournit des services d’hospitalité dans les douze stades hôtes à travers le Japon, y compris une structure temporaire phare au Stade International de Yokohama qui abrite 19 « Suites Webb Ellis » privées pour 600 personnes et le pavillon Webb Ellis, un restaurant de 700 places.

L’entreprise a également imaginé des expériences pour les invités : le forfait Diamond Dinner propose un dîner assis officiel avec des animations en direct le soir des matchs clés, le forfait Champions, permet aux invités d’assister à la finale et de se rendre, le lendemain sur invitation, aux World Rugby Awards. Toutes ces expériences innovantes améliorent l’expérience et permettent de prolonger l’esprit de l’évènement au-delà de l’évènement lui-même.

Sports Travel Hospitality a décliné son offre en neuf forfaits d’accueil, du plus classique au plus premium, afin de s’adapter aux besoins du plus grand nombre de spectateurs, qu’ils soient japonais ou venus d’ailleurs. 132 000 forfaits ont déjà été vendus dans plus d’une centaine de pays, dont 20 000 en France et 20 000 au Royaume-Uni, auxquels s’ajoutent 60 000 forfaits d’accueil vendus dans le monde.

Sports Travel Hospitality et la Coupe du monde de rugby 2019 en chiffres clés 60 000 forfaits d’accueil vendus

9 offres développées

190 000 billets vendus

100 nationalités représentées

Nathalie Bellon Szabo, Directrice Générale Sports & Loisirs, au niveau mondial, de Sodexo explique : « C’est un honneur pour nous, Sodexo, de mettre à profit notre expertise dans les services pour les évènements sportifs d’envergure, et de contribuer ainsi à forger des souvenirs uniques. Pour cette coupe du monde de rugby, qui se tient pour la toute première fois en Asie, nous avons particulièrement veillé à proposer des services sur-mesure, qui fassent le pont entre la culture occidentale et japonaise. Une fois encore, notre vocation est de renforcer le lien social en contribuant à créer des expériences collectives mémorables. »

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018)

20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)

À propos de Sodexo Sports et Loisirs

Sodexo Sports et Loisirs est l’un des segments stratégiques du groupe Sodexo, qui assure en France et dans le monde une importante activité de gestion de sites de prestige, culturels et sportifs, et de grands évènements. Ce segment représente 1.7 milliard d’euros de chiffre d’affaires dans le monde, près de 40 000 collaborateurs, et plus d’une centaine de métiers à son actif. Combinant technique et créativité, nos solutions clés en main couvrent la billetterie, le voyage, la restauration, la sécurité, la logistique, le marketing et l’organisation technique et artistique. À l’ère du numérique, Sodexo aide ses clients à intégrer les nouvelles technologies dans leurs événements en proposant des services innovants et personnalisés. De multiples atouts qui contribuent au succès d’événements prestigieux tels que Royal Ascot, le Super Bowl, le Tour de France, la Coupe du Monde de Rugby et font briller des lieux exceptionnels comme le Lido de Paris, la Maison Lenôtre, le Pré Catelan, les Bateaux Parisiens, les Yachts de Paris ainsi que les Bateaux London et la National Gallery au Royaume-Uni.

Plus d’informations sur www.sodexo.com .

Contacts

Médias Investisseurs Mathieu SCARAVETTI

+33 1 57 75 81 28



Mathieu.scaravetti @sodexo.com

Virginia JEANSON

+33 1 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com

Pièce jointe