Sodexo : a décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de $ 1,6 mds

25 juin (Reuters) - Sodexo SA:
* SUITE À DES DISCUSSIONS RÉCENTES AVEC LES DÉTENTEURS DE
SES
EMPRUNTS USPP A DÉCIDÉ D'EXERCER SON DROIT AU REMBOURSEMENT DE
SON ENCOURS DE 1,6 MILLIARD US$ POUR PRÉSERVER SA LIBERTÉ
D'ACTION
* LES EMPRUNTS USPP AVAIENT ÉTÉ MIS EN PLACE ENTRE 2011 ET
2018
POUR FINANCER DES ACQUISITIONS AUX ETATS-UNIS
* DISPOSE DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR FINANCER CE
REMBOURSEMENT TOUT EN MAINTENANT UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
* ENTEND PROCÉDER À CE REMBOURSEMENT D'ICI LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE
* CE REMBOURSEMENT INCLUT UNE INDEMNITÉ2 D'ENVIRON 149
MILLIONS
D'EUROS
* EN REMBOURSANT PAR ANTICIPATION, LE GROUPE ÉCONOMISERA
AINSI 198
MILLIONS D'EUROS DE COÛTS FINANCIERS FUTURS, DONT 52 MILLIONS
D'EUROS EN 2021
* A LA SUITE DE CETTE OPÉRATION, SODEXO NE SERA PLUS SOUMIS
À DES
COVENANTS FINANCIERS ET CONSERVERA UNE TOTALE AGILITÉ POUR
NAVIGUER EN CES TEMPS INCERTAINS
* POURSUIVRA ACTIVEMENT SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR
ENDETTEMENT
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(Gdansk Newsroom)