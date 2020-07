Sodexo : a vu ses revenus chuter de 30% au T3, anticipe une baisse de 28% au S2

(Actualisation: réaction de marché, date de la prochaine journée investisseurs)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et des titres de services prépayés Sodexo a annoncé mardi avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième semestre de son exercice 2019-2020 clos en août, alors que ses revenus ont chuté de 30% en données organiques au troisième trimestre, période où le groupe a subi de plein fouet l'impact de la crise sanitaire.

Après avoir ouvert en hausse de plus de 1%, le titre Sodexo chuté de plus de 5% à la Bourse de Paris, à 61,20 euros vers 10h00, le marché sanctionnant la révision à la baisse de la projection du chiffre d'affaires pour le second semestre.

Sodexo table désormais sur une baisse de 28% de ses revenus en données organiques pour le deuxième semestre, soit environ 3 milliards d'euros, par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019. En avril, le groupe avait indiqué "modéliser" une diminution de ses revenus comprise entre 2,4 milliards et 2,8 milliards d'euros. Le groupe se montre plus prudent pour le quatrième trimestre, car la pandémie reste "préoccupante" en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Inde. La société anticipe ainsi un recul de son chiffre d'affaires de 27% en données organiques pour son quatrième trimestre, et non plus une baisse de 15%.

En revanche, Sodexo est maintenant plus optimiste concernant l'impact de la baisse de ses revenus sur son résultat d'exploitation au deuxième semestre. Le groupe estime que cet impact sera compris entre 20% et 23% du recul du chiffre d'affaires, contre une prévision de 25% auparavant.

"Compte tenu des performances au cours des trois derniers mois, les liquidités générées par les opérations devraient se situer entre -200 millions d'euros et +200 millions d'euros pour le deuxième semestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains", a estimé Sodexo.

Le directeur général du groupe, Denis Machuel, a indiqué, lors d'une conférence téléphonique, que le premier semestre de l'exercice 2020-2021 serait "encore difficile", en raison notamment de la reprise lente du segment Sports et Loisirs.

Le groupe a livré ces projections alors que son activité a lourdement chuté au troisième trimestre, pénalisée par les mesures de confinement, mais moins qu'il s'y attendait.

Sur la période de mars à mai, Sodexo a vu son chiffre d'affaires chuter de 31,2% en données publiées, et de 29,9% en données organiques, pour s'inscrire à 3,91 milliards d'euros. Sodexo avait pris comme hypothèse en avril une chute de son chiffre d'affaires de 33% en données organiques.

Dans le détail, le Sodexo a enregistré, en données organiques, un repli de ses revenus de 30,1% dans son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, et une baisse de 22,8% dans l'activité Avantages et Récompenses.

"La baisse du résultat d'exploitation résultant de la perte de chiffre d'affaires s'est réduite chaque mois et est désormais inférieure à l'hypothèse de 25% annoncée au mois d'avril", a expliqué Sodexo. "Les liquidités générées par les opérations se sont stabilisées à un niveau légèrement positif depuis le mois d'avril", a également indiqué le groupe.

Sodexo avait annoncé la semaine dernière avoir remboursé pour 1,6 milliard de dollars de placements privilégiés américains - emprunts USPP - afin de ne plus être soumis à des "covenants", c'est-à-dire des engagements pris auprès de ses créanciers. Le directeur financier, Marc Rolland, a expliqué que Sodexo avait approché ses créanciers en vue d'obtenir un "waiver", c'est-à-dire un aménagement, de ces covenants. Mais les conditions exigées "ne nous paraissaient pas acceptables", a-t-il expliqué.

Sodexo tiendra le 2 novembre une journée dédiée aux investisseurs pour faire le point sur sa stratégie.

