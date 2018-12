Sodexo : acquiert le spécialiste britannique de la restauration dans les écoles AiP

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé mardi l'acquisition de la société britannique Alliance in Partnership (AiP), spécialiste de la restauration dans le secteur de l'éducation au Royaume-Uni.

Créé en 1998, AiP comprend les marques The Contract Dining Company et Class Catering Services et dispose d'un portefeuille clients de 418 écoles.

Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

"Le secteur de l'éducation présente un potentiel de croissance important pour Sodexo [...], cette acquisition d'une entreprise très implantée dans le secteur public va nous permettre d'accélérer notre développement et notre notoriété", a déclaré Andrew Wilkinson, directeur général Écoles et Universités de Sodexo au Royaume-Uni et en Irlande, cité dans un communiqué.

