Sodexo : acquiert une part minoritaire de Zeta, spécialiste indien des technologies financières

Paris, 23 juillet 2019 – Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce aujourd’hui que son activité Services Avantages et Récompenses est entrée dans la phase finale des discussions sur l’acquisition d’une participation stratégique minoritaire dans le capital de Zeta, qui travaille déjà en partenariat avec l’activité Services Avantages et Récompenses en Inde depuis 2017.

Cet investissement s’inscrit dans les initiatives stratégiques de l’activité Services Avantages et Récompenses visant à renforcer ses capacités technologiques et de développement afin d’accélérer sa digitalisation à l’échelle mondiale.

Au-delà de l’activité Services Avantages et Récompenses, l’ensemble du Groupe Sodexo bénéficiera de la suite technologique complète de Zeta comprenant des solutions de paiement intégrées, afin d’accélérer les synergies entre ses activités au bénéfice de ses 100 millions de consommateurs. Les équipes de Zeta et de Sodexo œuvrent déjà au déploiement du savoir-faire de Zeta dans plusieurs filiales de l’activité Servivcs Avantages et Récompenses dans différentes régions, notamment en Amérique Latine et en Asie.

« Notre entrée au capital de Zeta nous permettra d’accélérer notre transformation digitale à l’échelle mondiale. Grâce à cette opération, nous associerons l’agilité et les compétences techniques de Zeta à l’expertise de Sodexo dans le domaine des avantages aux salariés, afin d’enrichir l’expérience employés globale », a déclaré Aurélien Sonet, Directeur Général, Services Avantages et Récompenses du Groupe Sodexo.





« Zeta a pour ambition d’accélérer la transition vers un monde où les paiements sont invisibles. Aujourd’hui, les opérations bancaires et l’écosystème des technologies financières nécessitent des services bancaires et des solutions de paiement avec intégration par API, Cloud, respectueux de la vie privée et intrinsèquement sûrs », a ajouté Bhavin Turakhia, Cofondateur et Directeur Général de Zeta. « Grâce à cette augmentation de capital, Zeta peut envisager l’expansion de son activité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie du Sud-est. À cet égard, nous avons déjà lancé le recrutement de l’équipe dirigeante aux États-Unis et au Royaume-Uni. D’ici deux ans, nous serons présents dans plus de 20 pays, au service de plus de 25 millions d’utilisateurs qui bénéficieront de notre plateforme technologique », a-t-il précisé.

Jusqu’à présent, Zeta était financée par ses cofondateurs, Bhavin Turakhia et Ramki Gaddipati. L’opération porte la valorisation totale de Zeta à 0,3 milliard de dollars américains.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018)





20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)





À propos de Zeta

Start-up cofondée par Bhavin Turakhia , Directeur général, et Ramki Gaddipati, Directeur des technologies, Zeta® propose (1) une plateforme de nouveaux services bancaires cloud-natives dans le domaine des cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées, afin de permettre aux banques traditionnelles et aux nouvelles institutions spécialisées dans les technologies financières de lancer des produits intéressants pour les particuliers et les entreprises, et (2) des solutions de paiement pour les entreprises comprenant notamment les cartes TnE, les cartes de paiement d’entreprise, la gestion des dépenses et les versements de salaires. Aujourd’hui, la plateforme et les solutions de Zeta sont disponibles en Inde, en Amérique Latine et en Asie. Elles sont utilisées par plus de 5 banques et fournisseurs de technologies financières, au service de 14 000 entreprises et plus de 2 millions de personnes. Zeta est certifiée SOC 2, ISO 27001, ISO 9008 et PCI DSS. Elle emploie plus de 450 collaboratrices et collaborateurs et réalise plus d’un million de transactions chaque jour.

Pour en savoir plus sur Zeta, rendez-vous sur www.zeta.in ou suivez son actualité sur Twitter , Facebook et LinkedIn



Contacts

Médias Investisseurs Mathieu SCARAVETTI

Tél. : +33 1 57 75 81 28



Mathieu.scaravetti@sodexo.com

Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56



virginia.jeanson@sodexo.com



Pièce jointe