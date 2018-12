Sodexo : annonce une acquisition au Royaume-Uni

11/12/2018 | 09:16

Sodexo fait part ce matin de l'acquisition d'Alliance in Partnership (AiP), société britannique basée à Birmingham spécialisée dans la restauration dans le secteur de l'éducation. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.



Le groupe français spécialisé notamment dans la restauration collective souligne qu'AiP, créé en 1998, 's'est considérablement développé ces dernières années tant par croissance interne qu'externe. L'entreprise est restée fidèle à sa philosophie d'origine de proposer des repas d'excellente qualité, à base de produits locaux et de saison à des tarifs compétitifs'.



Le chiffre d'affaires d'AiP n'est pas précisé, mais son portefeuille de clients compte 418 écoles et la cible emploie environ 1.500 personnes. Selon son site Internet, AiP sert 'plus de 75.000 repas par jour'. Le directeur général, Paul Rogers, demeurera en poste.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.