Sodexo : croissance interne de 3,5% sur neuf mois

08/07/2019 | 07:36

Le groupe de services Sodexo affiche sur les neuf premiers mois de son exercice 2018-19, un chiffre d'affaires de 16.727 millions d'euros, en croissance totale de 7,7% et en croissance interne de 3,5% (dont +4,2% au troisième trimestre).



'Néanmoins nous attendons une croissance plus modeste au dernier trimestre de l'exercice, liée aux enjeux de fidélisation ainsi qu'à une base de comparaison relativement élevée en sports et loisirs et en Amérique du Nord', prévient le directeur général Denis Machuel.



'Par conséquent, pour l'exercice 2018-19, nous tablons sur une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 3%, le haut de la fourchette des objectifs, et une marge d'exploitation autour de 5,5%, le bas de la fourchette des objectifs', poursuit-il.



