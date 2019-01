Sodexo : croissance interne du chiffre d'affaires au premier trimestre 2018-2019 en ligne avec les attentes. Objectifs annuels maintenus

Croissance de + 2,6 % du chiffre d'affaires interne au premier trimestre 2018-2019 Services sur site : + 2,3 % Services Avantages & Récompenses : + 9,5 %



Issy-les-Moulineaux, le 10 janvier 2019 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY), leader mondial des Services de Qualité de Vie, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018-2019, clos le 30 novembre 2018.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre pour l'exercice 2018-2019

CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR SEGMENT

(En millions d'euros) T1

2018-2019 T1

2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE TOTAL CROISSANCE Entreprises & Administrations 2 874 2 665 + 2,5 %1 + 0,9 % + 8,8 % - 1,9 % + 7,8 % Santé & Seniors 1 275 1 200 + 1,9 %1 + 5,3 % + 0,1 % + 0,8 % + 6,2 % Education 1 327 1 254 + 2,5 % + 2,5 % + 1,5 % + 1,8 % + 5,8 % Services sur Site 5 476 5 119 + 2,3 % + 2,3 % + 5,0 % - 0,3 % + 7,0 % Services Avantages

& Récompenses 197 194 + 9,5 % + 9,5 % + 0,3 % - 8,3 % + 1,6 % Élimination (1) (1) TOTAL GROUPE 5 671 5 312 + 2,6 % + 2,6 % + 4,8 % - 0,6 % + 6,8 %

1 Retraité des reclassifications inter-segments ; voir section Retraitements pour plus de précisions

Commentant ces chiffres, Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré : « La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre se situe dans le milieu de la fourchette de nos prévisions. Elle traduit une performance satisfaisante par rapport à l'exercice 2017-2018. Toutefois, comme prévu, elle n'atteint pas la croissance du trimestre précédent qui avait été portée par des facteurs saisonniers. Malgré un niveau satisfaisant de nouvelles signatures dans le segment Santé & Seniors en Amérique du Nord, nous restons prudents quant à la reprise de ce segment. Nous mettons en oeuvre nos plans d'action avec vigueur. À mesure que nous générons des gains de productivité, nous réinvestissons dans les ventes, le marketing, le digital et l'innovation. Nous maintenons nos objectifs pour l'exercice en cours ».

Faits marquants sur la période

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018-2019 s'élève à 5,7 milliards d'euros, en augmentation de + 6,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les effets de change ont été limités durant la période à - 0,6 %, la reprise du dollar américain ayant compensé la faiblesse du réal brésilien et les acquisitions d'activité nettes des cessions ayant contribué à hauteur de + 4,8 % à la croissance. La croissance interne atteint + 2,6 %.

La croissance interne des Services sur Site s'établit à + 2,3 % et s'explique par : La croissance du segment Entreprises & Administrations est à + 2,5 % 1 . L'activité dans le tourisme continue à enregistrer de bonnes performances. Les Services aux Entreprises sont restés dynamiques en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Brésil et en Asie. Toutefois, la performance du segment Energie & Ressources pâtit d'une base de comparaison défavorable en raison d'un projet significatif en Amérique du Nord au premier trimestre de l'exercice 2017-2018. En excluant cet élément, les secteurs miniers et onshore continuent de croître, particulièrement dans les économies en développement. La mer du Nord reste difficile. La croissance en Santé & Seniors s'établit à + 1,9 % 1 . L'activité en Amérique du Nord progresse légèrement. La croissance reste modeste en Europe en raison d'un développement commercial limité. Elle s'établit à deux chiffres dans le reste du monde grâce à la contribution continue du développement commercial en Asie et Amérique latine. La tendance dans le segment Education s'améliore, à + 2,5 % marquée par un retour à la croissance en Amérique du Nord, une forte croissance en Europe grâce à de nouvelles signatures dans les Ecoles et la poursuite d'une croissance à deux chiffres dans le reste du monde.

La croissance interne du chiffre d'affaires de l'activité Services Avantages et Récompenses a poursuivi son accélération au premier trimestre, à + 9,5 %. La croissance en Europe, en Asie et aux États-Unis reste vigoureuse, à + 7,6 %. L'Amérique latine est en hausse à + 11,8 %, sur fond de reprise au Brésil, avec la conjugaison de plusieurs facteurs : valeurs faciales en hausse, nouveaux contrats, croissance du nombre de bénéficiaires chez les clients existants et stabilisation des taux d'intérêt.

Le 1 er mars 2019, Sarosh Mistry deviendra Président de la région Amérique du Nord et remplacera Lorna Donatone qui va partir à la retraite. Il intègre, avec effet immédiat, le Comité Exécutif du Groupe. Depuis 2016, Sarosh Mistry est Directeur Général de Sodexo Home Care au niveau mondial. Sarosh a rejoint l'activité de Services sur Sites de Sodexo en 2011 et est devenu en 2012 le Directeur Général de Comfort Keepers en Amérique du Nord. Avant de rejoindre Sodexo, Sarosh a occupé les postes de Directeur Général d'Eurest, une division de Compass Group en Amérique du Nord proposant des services aux entreprises ; Vice-Président du retail pour Starbucks Amérique du Nord ; et Président d'Aramark Healthcare Support Services aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé de nombreux postes chez Pepsi et Yum! Brands.



1 Retraité des transferts d'activités entre les segments ; voir annexe pour plus de précisions.

Perspectives

La croissance au T1 était en ligne avec les attentes, avec une croissance stable en Europe, soutenue dans les économies en développement, et en amélioration progressive en Amérique du Nord. Les gains générés par les différents plans d'action en cours seront réinvestis dans des initiatives favorisant le développement et la croissance. Dans ce processus de réinvestissement, des différences de séquencement entre les gains de productivité et les investissements pèseront sur la marge d'exploitation du premier semestre. Cependant, le Groupe maintient les objectifs suivants pour l'exercice 2018-2019 :

Croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre + 2 % et + 3 % ;

Marge d'exploitation comprise entre 5,5 % et 5,7 %, hors effet de change.

L'Agenda Stratégique vise à atteindre un niveau de croissance qui positionnera Sodexo comme le leader du marché. Dans un premier temps, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de plus de 3 % pour l'exercice 2019-2020, avant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6 %. Comme expliqué lors du Capital Markets Day, l'amélioration de la marge viendra avec les niveaux adéquats de croissance.

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018-2019.

Si vous vous connectez depuis le Royaume-Uni/l'international,

veuillez composer le +44 (0)330 336 9125, Si vous vous connectez depuis la France, veuillez composer le +33 (0)1 70 72 25 50, Si vous vous connectez depuis les États-Unis, veuillez composer le +1 929-477-0324, suivi du code 3323825.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Dernières actualités » et « Finance - Résultats financiers ». Vous pouvez suivre le webcast en direct sur le site.

Calendrier financier

Assemblée Générale Le 22 janvier 2019 Date de détachement (ex-date) Le 30 janvier 2019 Date d'arrêté des positions après dénouement (record date) Le 31 janvier 2019 Date de paiement du dividende Le 1er février 2019 Résultats semestriels 2018-2019 Le 11 avril 2019 Chiffre d'affaires à neuf mois 2018-2019 Le 8 juillet 2019 Résultats annuels exercice 2018-2019 Le 7 novembre 2019 Assemblée Générale 2019 Le 21 janvier 2020

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018) 20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé 460 000 collaborateurs 19e employeur privé mondial 72 pays 100 millions de consommateurs chaque jour 13,5 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 9 janvier 2019)

Avertissement :

Ce communiqué contient des informations pouvant être réputées informations prévisionnelles, telles que les déclarations autres que les déclarations de faits historiques ou actuels. Ces informations prévisionnelles reflètent l'opinion de la Direction Générale à la date de leur rédaction et Sodexo n'assume aucune obligation quant à la mise à jour de ces données. Le lecteur ne devra pas accorder une confiance trop importante à ces informations. Ces données ont été établies en milliers d'euros et publiées en millions d'euros.

Contacts

Analystes et Investisseurs Médias Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Laura SCHALK

Tél. : +33 1 57 75 85 69

laura.schalk@sodexo.com

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2018-2019

Analyse du chiffre d'affaires

CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR SEGMENT

(en millions d'euros) T1

2018-2019 T1

2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE TOTAL CROISSANCE Entreprises & Administrations 2 874 2 665 + 2,5 %1 + 0,9 % + 8,8 % - 1,9 % + 7,8 % Santé & Seniors 1 275 1 200 + 1,9 %1 + 5,3 % + 0,1 % + 0,8 % + 6,2 % Education 1 327 1 254 + 2,5 % + 2,5 % + 1,5 % + 1,8 % + 5,8 % Services sur Site 5 476 5 119 + 2,3 % + 2,3 % + 5,0 % - 0,3 % + 7,0 % Services Avantages

& Récompenses 197 194 + 9,5 % + 9,5 % + 0,3 % - 8,3 % + 1,6 % Élimination (1) (1) TOTAL GROUPE 5 671 5 312 + 2,6 % + 2,6 % + 4,8 % - 0,6 % + 6,8 %

1Retraité des transferts d'activités entre les segments ; voir annexe pour plus de précisions.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 5,7 milliards d'euros au premier trimestre de l'exercice 2018-2019, en hausse de + 6,8 % par rapport à la même période du précédent exercice. L'impact de change a été limité durant cette période à - 0,6 %, la faiblesse du réal brésilien ayant été quasiment compensée par la solidité du dollar américain. La contribution nette des acquisitions et cessions est de + 4,8 %, impactée par la consolidation de Centerplate, à partir de janvier 2018, celle de Crèche de France à partir de septembre 2018 et l'impact modeste des acquisitions de The Good Eating Company, Morris Corporation et Kim Yew réalisées au premier trimestre de l'exercice 2017-2018.

Le chiffre d'affaires est dorénavant comptabilisé selon les principes de la norme IFRS 15 que le groupe applique depuis le 1er septembre 2018 sans impact significatif.

Depuis le début de l'exercice 2018-2019, certains contrats ont été réaffectés entre segments. Le changement le plus important concerne quelques pays européens où, à l'issue de plusieurs années de restructurations, l'activité est dorénavant segmentée. Ainsi, les activités opérées en Hôpitaux et en Seniors ont été transférées du segment Entreprises & Administrations (où toutes les activités non segmentées sont reportées) au segment Santé & Seniors.

Analyse de la croissance interne du chiffre d'affaires

des Services sur Site

Entreprises & Administrations

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 823 618 - 1,3 % 1 Europe 1 339 1 347 + 1,9 % 1 Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 713 700 + 7,1 % 1 TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 2 874 2 665 + 2,5 % 1

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018-2019 du segment Entreprises & Administrations s'élève à 2,9 milliards d'euros, soit une croissance interne de + 2,5 % 1 par rapport au premier trimestre de l'exercice 2017-2018.

La croissance interne en Amérique du Nord est en recul, à - 1,3 % 1 par rapport à un premier trimestre particulièrement soutenu au précédent exercice qui a bénéficié d'un projet ponctuel significatif dans le segment Energie & Ressources. En excluant ce projet ponctuel, la croissance interne aurait été positive. La tendance sous-jacente du segment Energie & Ressources s'améliore légèrement et la demande reste forte pour les services additionnels de facilities management sur les contrats Entreprises. Cependant, le segment Services aux Gouvernement est en baisse en raison du renouvellement du contrat des US Marine Corp avec des ventes sur sites existants inférieures. L'acquisition de Centerplate et la solidité du dollar expliquent la hausse importante du chiffre d'affaires de la région.

L'Europe progresse de + 1,9 % 1. Les activités du segment Sports & Loisirs ont été soutenues, favorisées par la forte saison touristique automnale à Paris. La croissance des Services aux Entreprises reste solide grâce au développement commercial. Le segment Energie & Ressources se stabilise. Les Services aux Gouvernements sont impactés par la sortie progressive en 2017-2018 des contrats pour l'armée britannique.

En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne reste soutenue à + 7,1 % 1, malgré une base de comparaison élevée. La croissance des secteurs Mines et Onshore du segment Energie & Ressources se poursuit, mais à un rythme plus lent. Dans les Services aux Entreprises, les extensions de contrat avec les clients existants ainsi que le niveau élevé de démarrages de nouveaux contrats constituent toujours un important moteur d'activité.

1Retraité pour les transferts internes entre segments ; voir annexe pour plus de précisions.

Santé & Seniors

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 784 757 + 0,8 % 1 Europe 421 375 + 1,7 % 1 Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 69 68 + 15,3 % 1 TOTAL SANTÉ & SENIORS 1 275 1 200 + 1,9 % 1

Le chiffre d'affaires du segment Santé & Seniors atteint 1,3 milliard d'euros, soit une croissance interne de + 1,9 %1.

La croissance interne en Amérique du Nord est de + 0,8 %1, avec une amélioration de la croissance sur sites existants. Le taux de fidélisation est en légère amélioration en Santé mais il est en baisse en Seniors.

En Europe, la croissance interne progresse de + 1,7 %1 dans le sillage de la performance du précédent trimestre, portée par le développement du précédent exercice en Belgique et au Royaume-Uni. L'activité en Europe du Nord a subi l'impact de pertes nettes de contrats. Dans les autres pays, le taux de fidélisation demeure élevé et les réponses aux appels d'offres sélectives.

Malgré la base comparable bien plus élevée au précédent exercice, en Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance est particulièrement forte, à + 15,3 % 1, grâce à de nombreux démarrages de contrats et à la solide croissance des ventes sur sites existants au Brésil, en Inde et en Chine.

1Retraité pour les transferts internes entre segments ; voir annexe pour plus de précisions.

Education

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 1 012 980 + 0,6 % Europe 289 255 + 8,9 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 26 18 + 12,0 % TOTAL ÉDUCATION 1 327 1 254 + 2,5 %

Dans le segment Education, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018-2019 atteint 1,3 milliard d'euros, soit une croissance interne de + 2,5 % en raison d'un trimestre très solide en Europe et en Asie et d'un retour à la croissance en Amérique du Nord.

La croissance interne en Amérique du Nord est positive, à + 0,6 %. Comme prévu, le développement commercial est neutre et n'exerce plus d'impact négatif sur le chiffre d'affaires. Les hausses de prix se concrétisent également.

En Europe, la croissance interne atteint + 8,9 %. Cette très forte croissance est imputable aux nouveaux contrats dans les écoles privées au Royaume-Uni et à une entrée sur le marché des résidences universitaires, avec quelques contrats remportés au Royaume-Uni. Elle a également profité d'un effet calendaire positif d'un jour en France. À partir de janvier, les chiffres incluront également le nouveau contrat signé pour les collèges du département des Yvelines en France. La récente acquisition d'Alliance in Partnership, spécialiste dans la restauration scolaire dans les établissements publics au Royaume-Uni, sera consolidée à compter de janvier 2019.

Malgré une base de comparaison très solide, la croissance interne en Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, reste soutenue à + 12,0 %, avec la montée en puissance de plusieurs nouveaux contrats pour des Écoles et des Universités en Chine, à Singapour et en Inde.

Services sur Site par zone géographique

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 2 618 2 356 + 0,2 % Europe 2 049 1 977 + 2,8 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 808 787 + 7,9 % TOTAL SERVICES SUR SITE 5 476 5 119 + 2,3 %

La croissance interne en Amérique du Nord est légèrement positive s'inscrivant dans la continuité du retour à la croissance du trimestre précédent qui avait été portée par des projets saisonniers en Education. Hors Amérique du Nord, la croissance reste solide à 4,2%.

Services Avantages & Récompenses

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'activité Services Avantages & Récompenses s'élève à 197 millions d'euros, en hausse de + 1,6 %. Les devises ont eu un impact négatif de - 8,3 %, principalement du fait de la faiblesse du réal brésilien. La croissance interne est forte, à + 9,5 %.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Avantages aux employés 153 153 + 10,5 % Diversification de services 43 41 + 6,1 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 197 194 + 9,5 % + 0,3 % - 8,3 % + 1,6 %

Les Avantages aux employés sont en hausse de + 10,5 %, pour une croissance du volume d'émission total (3,3 milliards d'euros) de + 8,4 %. Les Diversifications de services, notamment Incentive & Recognition, Mobilité & gestion des frais professionnels et Aides publiques, ont augmenté de + 6,1 %, avec une croissance à deux chiffres de la Mobilité & Gestion des frais professionnels et un développement rapide des produits de Santé & Bien-être aux Entreprises. La croissance en Incentive & Recognition est plus modeste en raison d'une forte base de comparaison. Ces activités ne sont pas nécessairement liées au volume d'émission.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Chiffre d'affaires opérationnel 180 176 + 9,2 % Chiffre d'affaires financier 17 17 + 12,7 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 197 194 + 9,5 % + 0,3 % - 8,3 % + 1,6 %

Le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de + 9,2 % et le chiffre d'affaires financier de + 12,7 %, à la suite de la stabilisation des taux au Brésil, d'un volume d'émission exceptionnellement élevé en Roumanie au quatrième trimestre du précédent exercice et d'une croissance particulièrement soutenue en Turquie ce trimestre, où les taux d'intérêts sont élevés.

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) T1 2018-2019 T1 2017-2018 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE TOTAL CROISSANCE Europe, États-Unis et Asie 107 101 + 7,6 % Amérique latine 90 93 + 11,8 % SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 197 194 + 9,5 % + 0,3 % - 8,3 % + 1,6 %

Pour la zone Europe, Asie et États-Unis, la croissance interne du chiffre d'affaires demeure forte ce trimestre à + 7,6 %, avec une solide croissance dans les pays d'Europe plus matures et une croissance à deux chiffres en Europe de l'Est, soutenue par un fort volume d'émission à la fin de l'exercice précédent en Roumanie et une solide croissance en République tchèque et en Turquie. Les activités Incentive & Recognition ont poursuivi leur progression de manière légèrement plus modérée au dernier trimestre. Toutefois, l'exercice a connu un fort démarrage avec la commercialisation de Rydoo, solution complète de la mobilité et de la gestion des frais professionnels.

La croissance interne en Amérique latine continue de s'améliorer par rapport aux taux de croissance des troisième et quatrième trimestres de l'exercice précèdent, avec un chiffre d'affaires en hausse de + 11,8 %. Cela reflète la reprise continue des activités traditionnelles de cartes alimentaires et de restauration, ainsi que de la carte carburant au Brésil, avec des hausses de valeur faciale, l'augmentation du nombre de bénéficiaires, et quelques nouvelles signatures ainsi que la stabilité des taux d'intérêt. La croissance demeure forte au Mexique.

Situation financière

A part les mouvements saisonniers du besoin en fond de roulement, la situation financière du Groupe au 30 novembre 2018 n'a pas connu d'évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document de Référence 2017-2018 publié le 22 novembre 2018.

Principaux risques et incertitudes

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document de Référence 2017-2018 déposé à l'AMF le 22 novembre 2018 n'ont pas connu d'évolution significative.

Taux de change et effets de conversion

Il convient de préciser que ces fluctuations monétaires n'entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d'affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1€ = Taux moyen

T1 2018-2019 Taux de référence

2017-2018 Variation taux moyen

T1 2018-19

vs TAUX DE RÉfÉrence 2017-2018 Taux de clÔture

T1 2018-2019

AU 30/11/2018 Variation TAUX DE CLÔTURE 30/11/18

VS 31/08/18 DOLLAR US 1,146 1,193 + 4,0 % 1,136 + 2,6 % LIVRE STERLING 0,890 0,884 - 0,7 % 0,891 + 0,8 % REAL BRESILIEN 4,476 4,075 - 9,0 % 4,384 + 10,8 %

Note : Le taux de change de référence 2017-2018 est le taux de change moyen de l'exercice

2017-2018.

Retraitements inter-segments

Depuis le début de l'exercice 2018-2019, certains contrats ont été réaffectés entre segments. Le changement le plus important concerne quelques pays européens où, à l'issue de plusieurs années de restructurations, l'activité est dorénavant segmentée. Ainsi, les activités opérées en Hôpitaux et en Seniors ont été transférées du segment Entreprises & Administrations (où toutes les activités non segmentées sont reportées) au segment Santé & Seniors.

Les ajustements utilisés pour les retraitements de chaque trimestre de l'exercice 2017-2018 sont fournis ci-dessous.

Chiffre d'affaires (len million d'euros) 2017-2018 T1 2017-2018 T2 2017-2018 T3 2017-2018 T4 2017-2018 E&A S&S EDU E&A S&S EDU E&A S&S EDU E&A S&S EDU E&A S&S EDU Aérique du Nord -12 +9 +3 -3 +2 +1 -3 +2 +1 -3 +2 +1 -3 +2 +1 Europe -158 +158 -41 +41 -39 +39 -41 +41 -37 +37 Afrque, Asie, Australie, Aérique latine, Moyen - Orient +10 -10 +3 -3 +2 -2 +2 -2 +3 -3

Définitions d'indicateurs alternatifs de performance

Volume d'émission

Le volume d'émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et support digitaux émis par le Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de client (activité Services Avantages & Récompenses).

Marge d'exploitation

Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires, calculé en convertissant les chiffres de l'exercice 2018-2019 aux taux de l'exercice 2017-2018, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires d'une période donnée par rapport au chiffre d'affaires publié de la même période de l'exercice précédent, calculée au taux de change de l'exercice précédent et en excluant l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d'activités comme suit :

Pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

Pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

Pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

Pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu ;

Pour les pays en situation d'hyperinflation, l'ensemble des chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes. De ce fait, pour le calcul de la croissance interne, l'Argentine, pour les exercices 2018-2019 et 2017-2018 ont été converties au taux de change de

1 EUR = 42.951 ARS vs 44.302 ARS pour 2017-2018 ;

Le Venezuela est dorénavant consolidé par mise en équivalence. En conséquence, le Venezuela n'est plus inclus dans le chiffre d'affaires.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sodexo via Globenewswire