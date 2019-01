Sodexo : croissance interne du chiffre d'affaires au premier trimestre 2018-2019 en ligne avec les attentes ; Objectifs annuels maintenus

10 janvier 2019

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018-2019, clos le 30 novembre 2018.

Objectifs annuels maintenus

Croissance de + 2,6 % du chiffre d'affaires interne au premier trimestre 2018-2019

Services sur site : + 2,3 %

Services Avantages & Récompenses : + 9,5 %

Commentant ces chiffres, Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre se situe dans le milieu de la fourchette de nos prévisions. Elle traduit une performance satisfaisante par rapport à l'exercice 2017-2018. Toutefois, comme prévu, elle n'atteint pas la croissance du trimestre précédent qui avait été portée par des facteurs saisonniers.

Malgré un niveau satisfaisant de nouvelles signatures dans le segment Santé & Seniors en Amérique du Nord, nous restons prudents quant à la reprise de ce segment.

Nous mettons en œuvre nos plans d'action avec vigueur. À mesure que nous générons des gains de productivité, nous réinvestissons dans les ventes, le marketing, le digital et l'innovation. Nous maintenons nos objectifs pour l'exercice en cours. »

Faits marquants

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018-2019 s'élève à 5,7 milliards d'euros, en augmentation de + 6,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les effets de change ont été limités durant la période à - 0,6 %, la reprise du dollar américain ayant compensé la faiblesse du réal brésilien et les acquisitions d'activité nettes des cessions ayant contribué à hauteur de + 4,8 % à la croissance. La croissance interne atteint + 2,6 %.

La croissance interne des Services sur Site s'établit à + 2,3 % et s'explique par :

- La croissance du segment Entreprises & Administrations est à + 2,5 %. L'activité dans le tourisme continue à enregistrer de bonnes performances. Les Services aux Entreprises sont restés dynamiques en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Brésil et en Asie. Toutefois, la performance du segment Energie & Ressources pâtit d'une base de comparaison défavorable en raison d'un projet significatif en Amérique du Nord au premier trimestre de l'exercice 2017-2018. En excluant cet élément, les secteurs miniers et onshore continuent de croître, particulièrement dans les économies en développement. La mer du Nord reste difficile.

- La croissance en Santé & Seniors s'établit à + 1,9 % 1. L'activité en Amérique du Nord progresse légèrement. La croissance reste modeste en Europe en raison d'un développement commercial limité. Elle s'établit à deux chiffres dans le reste du monde grâce à la contribution continue du développement commercial en Asie et Amérique latine.

- La tendance dans le segment Education s'améliore, à + 2,5 % marquée par un retour à la croissance en Amérique du Nord, une forte croissance en Europe grâce à de nouvelles signatures dans les Ecoles et la poursuite d'une croissance à deux chiffres dans le reste du monde.

La croissance interne du chiffre d'affaires de l'activité Services Avantages et Récompenses a poursuivi son accélération au premier trimestre, à + 9,5 %.

- La croissance en Europe, en Asie et aux États-Unis reste vigoureuse, à + 7,6 %.

- L'Amérique latine est en hausse à + 11,8 %, sur fond de reprise au Brésil, avec la conjugaison de plusieurs facteurs : valeurs faciales en hausse, nouveaux contrats, croissance du nombre de bénéficiaires chez les clients existants et stabilisation des taux d'intérêt.

Le 1er mars 2019, Sarosh Mistry deviendra Président de la région Amérique du Nord et remplacera Lorna Donatone qui va partir à la retraite. Il intègre, avec effet immédiat, le Comité Exécutif du Groupe.

- Depuis 2016, Sarosh Mistry est Directeur Général de Sodexo Home Care au niveau mondial. Sarosh a rejoint l'activité de Services sur Sites de Sodexo en 2011 et est devenu en 2012 le Directeur Général de Comfort Keepers en Amérique du Nord.

- Avant de rejoindre Sodexo, Sarosh a occupé les postes de Directeur Général d'Eurest, une division de Compass Group en Amérique du Nord proposant des services aux entreprises ; Vice-Président du retail pour Starbucks Amérique du Nord ; et Président d'Aramark Healthcare Support Services aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé de nombreux postes chez Pepsi et Yum! Brands.

Perspectives

La croissance au T1 était en ligne avec les attentes, avec une croissance stable en Europe, soutenue dans les économies en développement, et en amélioration progressive en Amérique du Nord. Les gains générés par les différents plans d'action en cours seront réinvestis dans des initiatives favorisant le développement et la croissance. Dans ce processus de réinvestissement, des différences de séquencement entre les gains de productivité et les investissements pèseront sur la marge d'exploitation du premier semestre. Cependant, le Groupe maintient les objectifs suivants pour l'exercice 2018-2019 :

Croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre + 2 % et + 3 % ;

Marge d'exploitation comprise entre 5,5 % et 5,7 %, hors effet de change.

L'Agenda Stratégique vise à atteindre un niveau de croissance qui positionnera Sodexo comme le leader du marché. Dans un premier temps, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de plus de 3 % pour l'exercice 2019-2020, avant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6 %. Comme expliqué lors du Capital Markets Day, l'amélioration de la marge viendra avec les niveaux adéquats de croissance.

Pour lire le communiqué dans son intégralité, téléchargez le PDF :

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018-2019.