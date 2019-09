Sodexo : déploie de nouvelles recettes respectueuses de l'environnement à l'échelle mondiale

Sodexo s’associe au programme « 50 Futurs Ingrédients » créé et développé par Knorr Ò et WWF-UK pour accroître la part de recettes durables en restauration collective et agir en faveur d’un système alimentaire plus responsable.

Le rapport « 50 Futurs Ingrédients », co-rédigé par Knorr Ò et WWF-UK, met en lumière 50 aliments, à base de plantes, à la fois nutritifs et à faible impact pour l’environnement.

Sodexo est le tout premier acteur mondial à déployer à grande échelle ces 50 ingrédients du futur dans quatre pays.

40 nouvelles recettes ont ainsi été conçues, intégrant un ingrédient du futur, et seront servies dans 5 000 sites en France, Belgique, États-Unis et au Royaume-Uni.

Paris, le 10 septembre 2019 – Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, s’associe au programme « 50 Futurs Ingrédients » de KnorrÒ et WWF-UK, la principale organisation de conservation du monde, pour offrir davantage de solutions alimentaires responsables au plus grand nombre de consommateurs à travers le monde. Sodexo compte proposer dans ses menus servis au sein d’établissements scolaires, de restaurants d’entreprise et d’hôpitaux, de nouvelles recettes inspirées du rapport « 50 Futurs Ingrédients ». Elles seront toutes réalisées avec des aliments nutritifs, équilibrés, accessibles et à moindre impact environnemental.

Publié en février 2019 par KnorrÒ et WWF-UK, ce rapport a réuni des scientifiques, nutritionnistes et des experts agricoles pour identifier 50 ingrédients qui contribueraient à établir un système alimentaire plus durable. Cette liste comprend à la fois des aliments du quotidien comme les lentilles, le riz sauvage ou encore le chou kale ainsi que des ingrédients moins connus comme le fonio, les fleurs de courge et le cactus. Ils ont tous été sélectionnés pour leur faible impact environnemental et leur haute valeur nutritionnelle.

« Quand on sait que nous recensons actuellement plus de 20 000 plantes comestibles sur notre planète, et que notre alimentation n’est constituée que d’une douzaine d’entre elles, il existe donc bien des opportunités de faire évoluer nos habitudes alimentaires. Aujourd’hui, nous voulons aider les consommateurs qui cherchent à adopter des comportements plus responsables. La démarche « 50 Futurs Ingrédients » est une formidable occasion pour nos chefs cuisiniers d’innover en cuisine et de partager sur tous nos sites notre engagement pour une alimentation à la fois saine pour nous et notre planète » déclare John Wright, Senior Vice-Président de la Sodexo Food Platform

Ensemble, les chefs cuisiniers et nutritionnistes de Sodexo et KnorrÒ ont conçu 40 recettes utilisant un ingrédient du futur. Elles figureront toutes dans l’offre de Sodexo à l’échelle mondiale. Dans un premier temps, ces recettes seront servies sur 5 000 sites (restaurants d’entreprises et gouvernementaux, cantines scolaires et d’hôpitaux) en France, Belgique, États-Unis et au Royaume-Uni.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Sodexo d’offrir aux consommateurs toujours plus de solutions alimentaires responsables et avoir un impact positif sur le système alimentaire mondial. Ainsi, en 2018, Sodexo a lancé 200 recettes à base de plantes aux États-Unis et développé, en 2017, des recettes durables et équilibrées au Royaume-Uni et en Irlande, avec des ingrédients issus de sources responsables. La démarche « 50 Futurs Ingrédients » renforce les engagements de l’entreprise en matière de santé, nutrition et bien-être ainsi que sa stratégie d’évolution des menus et d’approvisionnement responsable.

Dominika Cabalska-Kaminska, Global Foods Director de Unilever Food Solutions et responsable Knorr Professional explique « les 50 ingrédients du futur sont cultivés et disponibles dans un grand nombre de pays. Ils peuvent être intégrés dans nos repas du quotidien – en guise d’accompagnement ou d’ingrédient principal – ou même servir à la création de tous nouveaux plats. L’objectif est d’accroître la part de ces ingrédients dans notre régime alimentaire pour améliorer la santé des consommateurs et de la planète. Cette collaboration entre KnorrÒ et notre partenaire privilégié Sodexo nous permet d’accélérer le déploiement et l’ampleur de la démarche « 50 Futurs Ingrédients » et de sensibiliser notre réseau mondial de chefs cuisiniers ».

Sarah Halevy, WWF-UK Sustainable Diet Manager complète « les consommateurs prennent désormais conscience que nos choix alimentaires ont un effet dévastateur sur la planète. Notre système alimentaire contribue de manière significative au réchauffement climatique et est aussi l’une des principales sources de destruction de l’immense diversité de notre faune. Il est essentiel de faire évoluer notre façon de produire et de manger. Nous devons progressivement passer d’une sur-dépendance aux protéines animales – qui sont des aliments à forte empreinte carbone et qui nécessitent beaucoup d’espace, d’eau et de ressources – à un régime alimentaire davantage tourné vers des plantes. Grâce à cette collaboration, nous venons de franchir une étape importante pour offrir aux consommateurs davantage de menus responsables et d’être moteurs du changement dont nous avons tant besoin ».



A propos d’Unilever Food Solutions

Nous sommes fiers de faire partie d’Unilever, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de biens de consommation rapide, présent dans 180 différents pays. En tant qu'entreprise spécialisée dans les services de restauration hors domicile d'Unilever, Unilever Food Solution est en tête du secteur en fournissant des ingrédients culinaires professionnels innovants et de haute qualité ainsi que des services à valeur ajoutée, créés par 230 chefs professionnels. Produisant aujourd’hui via 50 cuisines et participant à la production de 200 millions de plats par jour, nous dépassons nos concurrents grâce à des marques fortes telles que KNORR, LIPTON et HELLMANN'S et grâce à des collaborateurs à l’esprit entrepreneurial travaillant en étroite collaboration avec des chefs et des partenaires distributeurs au quotidien. Unilever Food Solutions est une entreprise mondiale inspirante composée de professionnels talentueux travaillant chaque jour à apporter toujours plus de solutions et résultats à leurs clients. Dans cette culture positive et ouverte, l’écoute quotidienne des besoins des opérateurs est notre source d’inspiration, permettant à nos employés de faire une plus grande différence à tous les niveaux de l'organisation. Notre mission au quotidien ? Elaborer et fournir des produits et services créés par des chefs pour des chefs, et ce de la manière la plus durable possible.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez http://www.ufs.com/

À propos de WWF

Le Fond Mondial pour la Nature (WWF) est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement dans le monde, avec un réseau actif dans plus de 100 pays. Nos soutiens – plus de cing millions de membres – nous aident à restaurer la nature et à régler les principales causes de son déclin, en particulier le système alimentaire et le changement climatique. Nous nous battons pour la préservation des espèces et des habitats de notre planète et pour faire changer les esprits pour qu’un jour, il devienne inacceptable d’abuser des ressources de notre planète.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018)







20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)

Contacts presse

Sodexo WWF Knorr /

Unilever Food Solutions Kasha Kruse Ryan Thompson Laura Kloet +33 (0) 1 57 75 81 05 +44 (0) 1483 412430 +31 (0) 62 938 6414 kasha.kruse@sodexo.com

rthompson@wwf.org.uk

laura.kloet@unilever.com

Pièce jointe