Sodexo : développe sa présence mondiale sur le marché de l'aide à domicile avec la prise d'une participation majoritaire dans Pronep au Brésil

Paris, 12 novembre 2018 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY), leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce une prise de participation majoritaire dans Pronep, acteur majeur des services d'aide à domicile au Brésil, et renforce ainsi significativement sa présence internationale sur un marché brésilien en pleine croissance. La transaction devrait être finalisée fin novembre 2018.

Fondée par le médecin Josier Marques Vilar, Pronep est un pionnier du secteur des solutions d'aide à domicile. Forte de plus de 30 années d'expérience sur le marché brésilien, la société possède des bureaux à Rio de Janeiro, São Paulo et Vitória, et propose des services spécialisés à plus de 1000 seniors.

Le développement de Sodexo sur le marché brésilien des solutions d'aide à domicile vise à améliorer la qualité de vie de l'une des plus importantes et progressivement vieillissantes populations au monde. D'ici 2050, le Brésil occupera le quatrième rang mondial par sa population âgée, derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis. Cette alliance est une opportunité pour développer l'aide à domicile sur un marché mal desservi.

Sarosh Mistry, Directeur Général de l'activité des Services d'aide à domicile de Sodexo dans le monde, a déclaré : «Nous sommes heureux d'accueillir Pronep au sein de Sodexo. Nos équipes partagent les mêmes valeurs et le même engagement pour le bien-être des communautés dans lesquelles nous vivons et des personnes que nous servons. L'activité des Services d'aide à domicile de Sodexo connait un énorme succès aux États-Unis, en France, en Irlande et au Royaume-Uni. Notre arrivée sur le marché brésilien - qui marque les premiers pas de notre activité en Amérique latine - entend prolonger la réussite de Pronep en redéfinissant les solutions d'assistance et d'aide à la personne sur un marché brésilien en pleine croissance.

Josier Marques Vilar, Médecin et Fondateur de Pronep, a ajouté : « Pronep est heureuse d'intégrer le groupe Sodexo et ses services d'aide à domicile. Sodexo s'est forgé une notoriété inégalée de leader des services de qualité de vie, qui fait écho à notre mission et nos ambitions d'étendre nos solutions d'aide à domicile sur tout le territoire brésilien. Cette opportunité est extraordinaire et je me réjouis à l'idée de travailler de concert à la réalisation des projets de croissance très ambitieux de Pronep.»

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2018)

20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 07 novembre 2018)

À propos de l'activité des services d'aide à domicile de Sodexo dans le monde

Fondée en 2009, l'activité des services d'aide à domicile de Sodexo concrétise la volonté de Pierre Bellon d'améliorer la qualité de vie des personnes partout où le Groupe est présent, en proposant des solutions d'aide à domicile de qualité afin de permettre à chacun de se rétablir ou de vieillir chez soi. Présent dans 12 pays, l'activité emploie environ 35000 collaboratrices et collaborateurs au service de 32000 clients. Compte tenu de la croissance rapide de la population âgée, du souhait de vieillir à la maison et du mouvement grandissant en faveur des services d'aide à domicile, les solutions de Sodexo se positionnent favorablement pour poursuivre leur croissance tout en améliorant la qualité de vie au quotidien.

En savoir plus sur Pronep, rendez-vous sur http://www.pronep.com.br

