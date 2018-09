Sodexo : distingué par le DJSI pour la 14e année consécutive

13/09/2018 | 15:17

Sodexo annonce cet après-midi avoir été, pour la 14e année consécutive, distingué comme leader de son secteur par le Dow Jones Sustainability Index (DJSI).



Sodexo a ainsi obtenu le score le plus élevé de son industrie dans un certain nombre de domaines, y compris l'impact local de ses activités, le développement du capital humain et les politiques et systèmes environnementaux.



'Pour Sodexo, cette consécration illustre une fois encore notre engagement : améliorer la qualité de vie des consommateurs, faire vivre les collectivités au sein desquelles le Groupe est présent, et préserver la planète où nous vivons', déclare Neil Barrett, Senior Vice President en charge de la responsabilité d'entreprise au sein du Groupe Sodexo.





