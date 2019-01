Sodexo : dividende approuvé en assemblée générale

23/01/2019 | 09:41

Sodexo indique que son assemblée générale mixte de réunie le 22 janvier a adopté toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la fixation du dividende par action à 2,75 euros, stable par rapport à l'exercice précèdent.



L'assemblée a aussi ratifié la nomination de Sophie Stabile en qualité d'administratrice et renouvelé les mandats de quatre administrateurs, Emmanuel Babeau, Robert Baconnier (pour une année), Astrid Bellon et François-Xavier Bellon.



Le mandat de Bernard Bellon ayant pris fin, le conseil d'administration compte désormais 12 membres, dont deux représentants des salariés et cinq membres indépendants. Quatre nationalités sont représentées et le conseil compte sept administratrices et cinq administrateurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.