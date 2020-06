Sodexo : et Bureau Veritas s'associent pour la mise en œuvre d'un label certifiant les mesures sanitaires destinées à accompagner la reprise d'activité

Paris, le 9 juin 2020, 8h – Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, et Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, unissent leurs expertises pour instaurer un label visant à certifier le niveau de qualité des mesures d’hygiène liées aux procédures et services de Sodexo. Ce label s’inscrit dans la démarche globale de Sodexo pour permettre à ses clients et consommateurs une reprise d’activité en toute confiance.

Cette labellisation est une assurance qualité supplémentaire auprès de nos clients et consommateurs afin que toutes les mesures sanitaires soient présentes dans le cadre de la reprise de l’activité sur site. Elle s’inscrit en complément des mesures du programme « rise with Sodexo » ainsi que celles du Conseil médical consultatif de Sodexo.

Elle porte à la fois sur les services sur site de facilities management (accueil, services de nettoyage et de désinfection, sécurité et maintenance) et sur les services de restauration (adaptation des processus de restauration avec distanciation physique, services sans contact).

Cette labellisation sera mise en place immédiatement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada et sera progressivement étendue à d’autres pays.

Sylvia Metayer, Directrice de la Stratégie de Croissance de Sodexo, a déclaré : « Rétablir les bases de la confiance pour une reprise d’activité en toute sérénité est primordial. Le partenariat avec Bureau Veritas, expert indépendant certifiant les bonnes pratiques et mesures en place sur site, est une preuve supplémentaire de notre engagement à accompagner nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs à une reprise d’activité en toute confiance.»

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être le partenaire de Sodexo dans ce projet international de labellisation. La santé et la sécurité des clients, des consommateurs et des employés, depuis toujours au cœur des préoccupations de nos deux sociétés, sont devenues une priorité absolue dans cette nouvelle normalité. A travers cette collaboration, Bureau Veritas réaffirme son engagement à bâtir un monde de confiance, socle essentiel à un modèle de société durable ».

Pour plus d’informations sur le programme « rise with Sodexo » et sur le Conseil médical consultatif de Sodexo.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2019)

22 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

470 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

67 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

9,9 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 20 avril 2020)

Contacts

Médias Nathalie LAMBERT



Tel: +33 1 57 75 86 53

Nathalie.lambert@sodexo.com Mathieu SCARAVETTI

Tél : +33 1 57 75 81 28

Mathieu.scaravetti@sodexo.com

Pièce jointe