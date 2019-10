Sodexo : insensible à des informations sur un éventuel cartel

10/10/2019 | 09:18

Selon le Figaro, l'Autorité de la concurrence serait sur le point de prononcer des amendes pour entente contre les principaux acteurs des titres prépayés en France, soit Edenred (Ticket Restaurant), Sodexo (Chèque Restaurant), Natixis Intertitres (Chèque de Table) et Up (Chèque Déjeuner).



Cela étant, aucune des trois actions concernées ne reculait dans les premières minutes de cotation, ce matin à la Bourse de Paris.



Le régulateur français de la concurrence reprocherait à ces entreprises 'd'avoir mis en place un système' qui, entre 2002 et fin 2015, 'leur (permettait) d'échanger régulièrement des informations sur leur stratégie commerciale. Cela leur a permis, selon elle, de verrouiller le marché et d'empêcher l'émergence de nouveaux concurrents', écrit le quotidien.









