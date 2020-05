Sodexo : lance « Rise with », un programme mondial pour accompagner les organisations dans leur adaptation à la nouvelle normalité

Paris, le 20 mai 2020 – Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce le lancement mondial de « Rise with Sodexo », programme destiné à ses clients pour répondre aux défis sanitaire, opérationnel et de confiance posés par l’installation dans le temps de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Alors que de nombreux pays sortent progressivement du confinement, les salariés veulent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail et voir leurs attentes prises en compte lorsqu’ils télétravaillent. Les consommateurs doivent être certains de pouvoir compter sur les entreprises auxquelles ils accordent leur confiance parce qu'elles adoptent les normes de santé et de sécurité les plus élevées.



Dans ce contexte, convaincu que la valeur de nos expertises et de nos services, et de nos engagements en responsabilité d’entreprise sont clés pour regagner la confiance, Sodexo a développé « Rise with Sodexo », afin d'aider nos clients à rebondir et se relancer grâce à une offre complète de services essentiels et innovants. Fort des enseignements tirés de notre soutien aux entreprises basées en Asie lors de la reprise d’activité, les équipes et experts de Sodexo ont identifié les nouveaux besoins des clients et des collaborateurs de tous les secteurs d’activité.

Cette approche qui vise à créer un impact positif pour demain et à rétablir la confiance, s’articule en 5 étapes :





L’évaluation des risques par nos experts et l’identification des mécanismes de redémarrage les plus appropriés.

par nos experts et les plus appropriés. La protection des personnes et des lieux grâce à une large palette de services qui va de la désinfection aux services sans contact.

grâce à une large palette de services qui va de la désinfection aux services sans contact. La mise en place de services de restauration vecteurs de performance , adaptés au travail à distance ou sur site avec des offres équilibrées et responsables , de la vente à emporter, à la vente au détail, à la livraison de repas ou encore aux titres repas digitalisés.

, adaptés au travail à distance ou sur site avec des , de la vente à emporter, à la vente au détail, à la livraison de repas ou encore aux titres repas digitalisés. Le soutien au bien-être des consommateurs et à la communication .

et à la . L’optimisation de l’expérience au travail et une gestion optimisée de l'énergie pour une efficacité accrue, tout en respectant des engagements élevés en matière de responsabilité environnementale.

Cette approche unique, grâce à la complémentarité de nos Services sur Site, Services Avantages & Récompenses, et Services à la Personne et à Domicile, nous permet d’intégrer plus de 20 services essentiels, adaptés spécifiquement aux besoins de nos clients et consommateurs.





Bruno Vanhaelst, Directeur Général Ventes et Marketing de Sodexo a déclaré : “Je suis convaincu que la confiance est la pierre angulaire de la réussite de l’adaptation à cette nouvelle réalité « avec Covid » qui est la nôtre et celle de nos clients. Grâce à « Rise with Sodexo », programme que nous avons défini au plus près des besoins de nos clients et consommateurs, nous souhaitons recréer les conditions de la confiance. Notre expertise unique ainsi que les leçons tirées récemment de notre expérience en Asie, permettent à nos clients de conduire leurs opérations en toute sérénité et sécurité ».

Ce programme, actuellement mis en place aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni & Irlande, sera déployé mondialement sur les segments de clientèles de Sodexo.

Pour plus d’informations sur le programme « Rise with Sodexo » visitez sodexo.com

