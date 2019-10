Sodexo : lance son club d'actionnaires individuels

Paris, le 03 octobre 2019 – Sodexo annonce aujourd’hui le lancement de son Club Actionnaires, dédié à ses actionnaires individuels. Ce club a pour objet de renforcer le lien entre l’entreprise et ses actionnaires, de les informer en direct sur l’actualité de Sodexo et ses services et de leur offrir un espace d’information dédié sur le site www.sodexo.com .

Le Club Actionnaires est ouvert à tous les actionnaires individuels détenant au moins une action Sodexo au nominatif ou au porteur. L’adhésion au club, qui est gratuite, est valable pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Sodexo a toujours cherché à fidéliser un actionnariat de long-terme. Dès 1999, pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif depuis plus de 4 ans, l’entreprise a mis en place des droits de vote doubles et, depuis 2011, une majoration de 10 % du dividende (dans la limite de 0,5 % du capital social de Sodexo par actionnaire). Aujourd’hui, et grâce aux outils digitaux, Sodexo renforce l’accompagnement de ses actionnaires individuels avec la mise en place de ce Club Actionnaires en ligne et l’adoption du vote électronique dès la prochaine Assemblée Générale (janvier 2020).

Une campagne d’abonnement par mail sera lancée prochainement et relayée sur les réseaux sociaux. Les actionnaires peuvent dès aujourd’hui s’inscrire au Club via le site internet de Sodexo, www.sodexo.com, depuis la rubrique « Club actionnaires » ( https://www.sodexo.com/fr/finance/shareholders/shareholders-club-contact.html ).

Enfin, tout actionnaire peut aussi choisir dès maintenant de recevoir sa convocation à la prochaine Assemblée Générale par mail et/ou voter en ligne :

Pour les actionnaires au nominatif : www.sharinbox.societegenerale.com Pour les actionnaires au porteur sur le site de leur gestionnaire de compte actions.





Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo a déclaré : « Nous nous réjouissons de la création de ce club, qui répond à la demande des actionnaires de mieux connaître notre Groupe et d’échanger avec ses dirigeants. La vocation de ce club est d’être un moyen de communication privilégié avec ses actionnaires, destiné à les écouter et les informer sur l’actualité du Groupe. Nous portons la plus grande attention à la qualité des relations que nous entretenons avec ceux qui nous font confiance en investissant dans notre entreprise ».





À PROPOS DE SODEXO

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.





CHIFFRES CLÉS (au 31 août 2018)

20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)





Contacts

INVESTISSEURS MÉDIAS Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 81 28

Virginia.jeanson @sodexo.com Mathieu SCARAVETTI

Tél. : +33 1 57 75 81 28

Mathieu.scaravetti @sodexo.com

Pièce jointe