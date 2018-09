Sodexo : lance un partenariat mondial avec Microsoft

25/09/2018 | 17:45

Ce partenariat permettra à Sodexo d'offrir à ses clients, ses consommateurs et ses employés, une puissante plateforme cloud, d'IoT et de machine learning pour le développement de nouveaux services numériques.



Sodexo renforce ainsi l'usage des données et des outils analytiques afin de répondre aux besoins en évolution constante de ses clients et de ses consommateurs.



Ces services seront désormais optimisés grâce à une plateforme d'information intégrée développée en partenariat avec Microsoft Consulting Services.



Grâce à la mise en synergie de ces différents services, Sodexo a pour objectif d'aider ses équipes à gagner en efficacité et à collaborer plus facilement.



La plateforme sera lancée d'abord aux États-Unis, avant de s'étendre à l'Europe puis dans le reste du monde.



