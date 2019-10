Sodexo : , lauréat du prix Tech for Good des Trophées eCAC40 2019

Paris, le 15 octobre 2019 – À l’occasion de la 6ème édition des Trophées eCAC40 organisée par Les Échos, Sodexo a eu l’honneur de recevoir le prix Tech For Good. Cette distinction vient récompenser la transformation digitale de Sodexo comme levier de croissance durable et responsable, notamment en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.



Les trophées eCAC40 évaluent la compétitivité numérique des entreprises du CAC 40, en analysant leurs performances digitales et leur capacité à se transformer à l’ère du numérique. Classé 27ème lors de son entrée au eCAC40 en 2017, Sodexo a depuis fortement progressé ocupant cette année la 10ème place et remportant le premier prix dans la catégorie Tech for Good.



Belen Moscoso Del Prado, Directrice Digital & Innovation de Sodexo explique : « Chez Sodexo, nous pensons que la technologie peut nous aider non seulement à accélérer la croissance, mais également à atteindre une croissance plus durable, renforçant ainsi l'impact positif de nos activités. Nous sommes convaincus que l'amélioration de nos capacités numériques améliorera le bien-être de nos collaborateurs, réduira notre empreinte environnementale et aidera nos clients à faire des choix informés et responsables. Notre transformation numérique est une aventure – une aventure qui mêle évolutions technologiques et humaines. Le prix Tech for Good est une belle reconnaissance des progrès que nous avons accomplis, récompensant nos efforts pour renforcer notre impact positif.»

La technologie, au cœur du combat de Sodexo contre le gaspillage alimentaire

Acteur majeur de la restauration collective, et servant au quotidien 100 millions de consommateurs, Sodexo a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire l’une de ses principales préoccupations. Le Groupe s’est engagé à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire sur l’ensemble de sa chaine de valeur d’ici à 2025. L’introduction d’outils digitaux est clé pour accélérer l’atteinte de cet objectif ambitieux.

En effet, en mai 2019, Sodexo a annoncé le lancement, au niveau mondial, de son programme de réduction du gaspillage alimentaire basé sur la donnée : WasteWatch powered by Leanpath , qui permet aux équipes sur sites de mesurer le gaspillage en cuisine et d’en comprendre les raisons grâce à une saisie et une analyse rapide des données. Grâce à ces informations, ils peuvent mettre en place des actions concrètes et initier des changements culturels et comportementaux pour réduire le gaspillage. Les sites pilotes montrent une réduction de 50 % en moyenne de la nourriture gaspillée.

La technologie, comme moyen de redonner le pouvoir aux consommateurs

Sodexo a également conscience que les consommateurst prêtent une attention toujours plus forte à l’impact de leurs choix en matière d’alimentation, à la fois sur leur santé et sur la planète. Ils réclament davantage de transparence et le digital permet d’éclairer leurs choix pour qu’il soit le plus responsable possible. Aujourd’hui, grâce aux applications telles que Mindful, Wandoo ou SoHappy, Sodexo peut avoir un contact direct avec ses consommateurs et les informer sur la composition des menus, les allergènes, les apports caloriques.

La technologie, comme vecteur de formation et de fidélisation des talents

Cette transformation digitale n’est possible qu’à la condition d’embarquer l’ensemble des collaborateurs à travers le Groupe pour qu’ils puissent jouer un rôle actif dans cette transformation. Sodexo forme ses collaborateurs aux nouvelles technologies et les fait monter en compétences pour qu’ils appréhendent les métiers de demain. Les modules de réalité virtuelle pour les formations de sécurité dans les cuisines ont démontré leur efficacité en réduisant le nombre d’accidents. Avec le Digital Passport, Sodexo met en place des formats innovant, ce qui permet d’accroître l’engagement et l’intégration.

