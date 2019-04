Sodexo: marge d'exploitation en recul, objectifs annuels maintenus

Paris (awp/afp) - Le numéro deux mondial de la restauration collective Sodexo a maintenu ses objectifs annuels de croissance interne et de marge d'exploitation, malgré un léger recul de cette dernière au premier semestre de son exercice décalé 2018/19, publié jeudi.

A fin février, le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,04 milliards d'euros (12,5 milliards de francs suisses), affichant une croissance interne de 3,1% légèrement supérieure aux prévisions, contre +1,7% sur la même période un an plus tôt.

La marge d'exploitation a en revanche fléchi à 5,9% contre 6,1%, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le bénéfice net a quant à lui baissé de 2,3% à 364 millions d'euros au premier semestre.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires un peu inférieur pour les six premiers mois de l'exercice 2018/19: 10,95 milliards d'euros pour ceux interrogés par l'agence financière Bloomberg et 10,96 milliards pour le consensus réalisé par Factset.

"Nous maintenons nos objectifs de croissance interne du chiffre d'affaires et de la marge d'exploitation", a déclaré Denis Machuel, directeur général de Sodexo, cité dans le communiqué. Ceux-ci sont attendus respectivement entre 2% et 3% et entre 5,5% et 5,7%, hors effet de changes, pour l'exercice en cours.

"La croissance du deuxième trimestre est encourageante tant pour les Services sur site que pour les Services avantages et récompenses", a commenté M. Machuel, en dépit d'un "léger recul" de la marge dans la première branche, "comme prévu".

Les comptes du premier semestre ont bénéficié de la contribution des acquisitions réalisées par le groupe, notamment celle de Centerplate, et d'autres de moindre ampleur, réalisées depuis le début de l'exercice.

Sodexo a en outre "accéléré (ses) investissements opérationnels dans les segments Education et Sports et loisirs", a fait valoir M. Machuel, pour qui "l'amélioration progressive de la croissance en Amérique du Nord au premier, puis au deuxième trimestre" est "source de satisfaction".

La performance de l'Amérique du Nord avait été décevante sur l'exercice précédent et le groupe concentre ses efforts sur cette zone géographique, cruciale pour lui, un an après avoir présenté un avertissement sur résultats et annoncé un plan de redressement, en mars 2018.

Les Services sur site, qui génèrent le plus gros de l'activité, affichent une croissance interne du chiffre d'affaires de +2,8% à 10,61 milliards d'euros. En Amérique du Nord, elle est passée de +0,2%, au premier trimestre, à +2,4% au deuxième.

Quant aux services Avantages et récompenses (Chèque Cadeau, Carte Pass Cadeau, Chèque et Carte Pass Restaurant), ils ont progressé de 10,1% (toujours en croissance interne) à 430 millions d'euros.

