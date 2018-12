Sodexo : n° 2 du palmarès des sociétés françaises cotées en bourse pour la mixité de ses équipes dirigeantes

06 décembre 2018

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, s'est hissé à la deuxième place du palmarès des sociétés de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris pour la mixité hommes-femmes de ses équipes dirigeantes.

Ce classement est publié par le Secrétariat d'Etat chargé des droits de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo, a déclaré :« En tant que premier employeur français privé dans le monde, nous sommes très fiers de cette reconnaissance de nos progrès en matière de mixité au sein de nos instances dirigeantes. Elle vient saluer notre fort engagement et les efforts collectifs investis pour promouvoir sans cesse chez Sodexo la diversité et l'inclusion, indispensables à la créativité, à l'innovation et, en définitive, à l'amélioration de notre performance. Avec 460 000 collaborateurs répartis dans 72 pays, nous continuerons à placer la barre toujours plus haut pour faire en sorte que la mixité devienne une réalité à tous les niveaux de l'entreprise. »

Denis Machuel, Directeur Général, Sodexo, a déclaré :« L'égalité hommes-femmes est fondamentale. Au-delà d'une obligation morale, c'est un impératif économique et un différenciateur. Quand les femmes s'épanouissent pleinement, les entreprises et la société sont plus fortes et plus prospères. Chez Sodexo, une plus grande diversité et une meilleure inclusion s'inscrivent dans une transformation culturelle qui demande du temps et de l'humilité. »

Il est capital pour Sodexo d'encourager et de promouvoir la diversité à tous les niveaux d'une organisation. C'est pourquoi, la Présidente du Conseil d'administration et le Directeur général de Sodexo unissent leurs forces au service de cette conviction « Quand nous avançons ensemble, nous progressons tous. »

L'égalité hommes-femmes est un impératif stratégique pour Sodexo. Avec 37 % de femmes au Comité Exécutif, 54 % au Conseil d'Administration de Sodexo, une étude mixité interne probante et des réseaux mixtes dans le monde, l'engagement de Sodexo en faveur de l'égalité hommes-femmes est au cœur de sa stratégie et de sa performance.

Sodexo a réalisé une étude sur la mixité auprès de 50 000 de ses managers dans plus de 70 entités. Cette étude a montré que les équipes ayant un ratio hommes-femmes compris entre 40 % et 60 % réalisent de meilleurs résultats sur les indicateurs financiers et non financiers. C'est pourquoi, Sodexo s'est fixé pour objectif d'avoir au moins 40 % de femmes dans les postes de cadres dirigeants d'ici 2025. Pour s'assurer que tous les cadres dirigeants, hommes et femmes, comprennent la valeur accordée à l'atteinte de cet objectif, 10 % de leur prime annuelle dépend de leurs progrès dans cette démarche.

Pour atteindre cet objectif, Sodexo a établi une stratégie globale en faveur de la mixité hommes-femmes afin de garantir aux femmes les mêmes opportunités de développement et d'évolution que celles des hommes. De cette stratégie découlent plusieurs initiatives telles que la formation à un environnement de travail inclusif, le mentorat et les réseaux mixtes à travers le Groupe. La pierre angulaire de cette stratégie est le comité de pilotage SoTogether, dédié à promouvoir l'avancement professionnel des femmes et plus largement l'égalité hommes-femmes à l'échelle mondiale.

