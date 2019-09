Sodexo : , premier groupe mondial de restauration à lier son financement à ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

Paris, le 24 septembre 2019 – Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, a renouvelé son crédit syndiqué bancaire d’un montant de 1,3 milliard d’euros, qui intègre désormais un ajustement du coût du crédit en fonction des performances de Sodexo relatives à son objectif de réduction de 50 % du gaspillage alimentaire et des déchets alimentaires d’ici à 2025.

Lors de l’événement annuel organisé par la coalition Champions 12.3 en marge de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a rappelé la volonté de transparence et de responsabilité financière du Groupe concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire.

« 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires - un tiers des denrées alimentaires produites annuellement - sont gaspillées dans le monde. Ceci est inacceptable tant d’un point de vue environnemental qu’économique. Avec l’aide de nos fournisseurs, clients et consommateurs, nous nous engageons à réduire de 50% le gaspillage qui nous concerne collectivement, soit l’équivalent de 117 mille tonnes de denrées chaque année », indique Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo. « Nous tenons à adresser un signal fort à toutes nos parties prenantes : en tant qu'entreprise soucieuse d'améliorer la qualité de la vie, Sodexo est responsable à tous les niveaux, y compris celui de son financement, de la lutte contre le gaspillage alimentaire du champ à l’assiette. »

Le 15 mai 2019, Sodexo a annoncé le déploiement de WasteWatch, son programme de réduction du gaspillage alimentaire basé sur la data, sur 3 000 sites d’ici un an. Le groupe a pour ambition de généraliser le programme à l’ensemble de ses sites de restauration d’ici 2025.

Le programme WasteWatch powered by Leanpath réduit en moyenne de 50 % la quantité de nourriture gaspillée. Les résultats obtenus par Sodexo dans le cadre de ce programme seront évalués et audités par un organisme tiers, en les comparant aux données mondiales de référence déterminées en collaboration avec Leanpath.

Ce nouveau crédit a une maturité de cinq ans, avec deux options de renouvellement d’un an. Il remplace celui de 1,2 milliard d’euros qui avait été signé en juillet 2015. Cette facilité va renforcer les liquidités de Sodexo et augmenter la maturité moyenne de ses ressources financières.

Ce crédit syndiqué est mis en place avec neuf banques : BNP Paribas, coordinateur et agent de la documentation et de la durabilité, Société Générale, coordinateur et agent de la facilité, ainsi que Banco Santander, Citibank, CM-CIC, HSBC, ING, Natixis et Wells Fargo.

Rendre des comptes sur ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie de l’ Impact positif de Sodexo.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018)

20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

460 000 collaborateurs

19e employeur privé mondial

72 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2019)

Contacts

Médias Investisseurs Tugdual HOUEIX

Tél. : +33 1 57 75 85 46

Tugdual.HOUEIX@sodexo.com

Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

Virginia.JEANSON@sodexo.com



Pièce jointe