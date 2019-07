Sodexo : prend pied au capital de Zeta

24/07/2019 | 09:29

Sodexo a annoncé hier soir que sa branche dédiés aux titres prépayés était entré en phase finale des négociations devant mener à l'acquisition d'une participation minoritaire 'stratégique' au capital de la société Zeta, partenaire du groupe en inde depuis 2017. Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées.



'Au-delà de l'activité Services Avantages et Récompenses, l'ensemble du Groupe Sodexo bénéficiera de la suite technologique complète de Zeta comprenant des solutions de paiement intégrées, afin d'accélérer les synergies entre ses activités au bénéfice de ses 100 millions de consommateurs. Les équipes de Zeta et de Sodexo oeuvrent déjà au déploiement du savoir-faire de Zeta dans plusieurs filiales de l'activité Servivces Avantages et Récompenses dans différentes régions, notamment en Amérique Latine et en Asie', commente le groupe.



Jusqu'alors par financée par ses cofondateurs, Bhavin Turakhia et Ramki Gaddipati, Zeta est désormais valorisée 300 millions de dollars.





